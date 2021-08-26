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Negócios

Cacau Show vai investir em fábrica de chocolates no ES e ampliar cultivo

A empresa, com mais de 2 mil lojas no Brasil, planeja se instalar na área onde funcionava a Leão Alimentos, produtora do sucos Del Valle, em Linhares

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 ago 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Chocolates da Cacau Show
Chocolate produzido pela Cacau Show. Empresa vai investir em fábrica no ES Crédito: Cacau Show/Divulgação
A maior rede de chocolates finos do Brasil, a Cacau Show, está prestes a anunciar novas operações no Espírito Santo.
A companhia - liderada pelo empresário Alê Costa e com mais de 2 mil lojas espalhadas pelo país - planeja investir em uma fábrica de chocolates em Linhares, no Norte capixaba, e ampliar o cultivo de cacau por aqui.
O negócio vai funcionar onde era a Leão Alimentos, produtora dos sucos Del Valle, no bairro Canivete.
Leão anunciou em novembro de 2020 o encerramento das suas atividades no Estado, conforme publicado neste espaço em primeira mão. Meses depois, passou por uma negociação com a Cacau Show, que vai ocupar o espaço.
Por enquanto, o assunto é guardado a sete chaves, mas a coluna apurou que os investidores devem visitar o Estado nos próximos dias e anunciar o investimento.

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A empresa já foi inclusive formalmente constituída na Junta Comercial do Espírito Santo (Jucees) e o endereço é justamente o local que por cerca de 15 anos funcionou a Leão Alimentos, a avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, nº 9354, Canivete, Linhares.
Com o nome empresarial de Ibae - Indústria Brasileira de Alimentos Especiais LTDA, o início do novo negócio é datado em 22 de junho de 2021. A descrição da atividade, ainda conforme documento da Jucees, é a fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates.
Aparecem como sócios da Ibae: a Ibac - Industria Brasileira de Alimentos e Chocolates Ltda (razão social da Cacau Show), Marcello Tadeu Sandes da Costa, como administrador e sócio, e Andre Boschetti Oliva, como representante legal.

EMPRESA JÁ PRODUZ CACAU EM LINHARES

Atualmente, a Cacau Show já tem atividades no Norte do Espírito Santo com a produção do fruto que dá origem ao chocolate. Em Linhares, está localizada a Fazenda Dedo de Deus. Com 1,2 milhão de metros quadrados, é considerada uma das fazendas agrícolas mais modernas do Brasil.
Vista aérea da Fazenda Dedo de Deus, em Linhares
Vista aérea da Fazenda Dedo de Deus, adquirida pela Cacau Show em 2011 Crédito: Cacau Show/Divulgação
De acordo com a empresa, é em terras capixabas onde acontece a produção do cacau do tipo Trinitário, que após colheita, fermentação e secagem se transforma no chocolate Bendito Cacao, fabricado na planta industrial de Itapevi, São Paulo.
Em um vídeo divulgado pela Cacau Show em novembro de 2020 (confira abaixo), Alê Costa fala sobre o início do cultivo na Fazenda Dedo de Deus, adquirida em 2011, e frisa que “mais do que uma fazenda, ela é um laboratório a céu aberto”.
No local, por exemplo, há um jardim clonal com mais de 50 variedades de cacau e a previsão é produzir 3 mil quilos por hectare, volume seis vezes maior do que a média do país.

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Com a instalação da fábrica no Estado, a Cacau Show tem planos de aumentar a sua plantação no Espírito Santo. Segundo revelou uma fonte, a previsão é dobrar a produção do fruto.
Mais detalhes como valor do investimento, capacidade produtiva da fábrica, geração de empregos e volume de produção de cacau por ano ainda não foram revelados, mas a coluna apurou que a operação da fábrica deve acontecer até o final deste ano.
O empreendimento já teve aprovação no programa de incentivo fiscal do governo do Estado. A inclusão da companhia no Invest-ES aconteceu em 31 março deste ano.  
A coluna tentou entrar em contato com a Cacau Show, mas sem sucesso. 
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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