Painel Orgulho da Terra discute como cidades do ES podem atrair investimentos

Espírito Santo é um Estado repleto de oportunidades. A boa localização na região Sudeste e a proximidade a grandes centros tornam as terras capixabas um lugar bastante atrativa para investidores do comércio e da indústria. Mas para aumentar essas vantagens é preciso também pensar na organização e no ambiente de negócios dos municípios a fim de atrair novos investimentos.

"Orgulho da Terra ES 2021". O evento será realizado no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e transmitido no site de Pensando nisso, a Rede Gazeta prepara o painel. O evento será realizado no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e transmitido no site de A Gazeta no dia 24 de agosto, a partir das 16h.

O objetivo é promover o debate dos impactos que uma sociedade organizada tem na atração de novos investidores. Reunindo especialistas da área e da gestão pública, o evento terá como referência o município de Linhares que tem se mostrado um bom ambiente de negócios no Espírito Santo.

PAINEL TERÁ PALESTRA E CONVIDADOS ESPECIAIS

Mediado pela jornalista e colunista de A Gazeta Bia Seixas , o painel terá uma palestra do professor de estratégia da Fundação Dom Cabral Paulo Vicente e como convidados o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, e o integrante do conselho diretor do Hospital Linhares Medical Center, João Eduardo Tinoco.

“A ideia do painel é trazer para o público os caminhos que podem contribuir para intensificar e acelerar o desenvolvimento no Estado. Como mediadora vou buscar extrair as percepções de representantes da iniciativa pública e privada para que eles possam dividir com os participantes do evento ideias, "cases", desafios e suas expectativas em relação à economia capixaba”, destaca Bia Seixas.

Para explicar um pouco mais como essas estruturas podem ser organizadas, o professor e palestrante Paulo Vicente explica que irá abordar três frentes. A primeira deve discutir os custos de transação, que não se resumem apenas à redução dos impostos.

Já no segundo tópico a ideia é abordar algumas previsões de cenário econômico e como eles podem se desdobrar com a tecnologia. No terceiro item da lista, a pauta será a discussão do posicionamento do Norte do Espírito Santo e como a localização da região é interessante para investidores.

“Acredito que o mais interessante é o debate com a gestão pública. No dia a dia de trabalho, nem sempre é possível parar para pensar em alternativas de organização dessas cidades para traçar planos” aponta o professor de estratégia da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente.

LINHARES COMO CASE DE SUCESSO

Somando ideias às discussões, o painel também trará alguns convidados. Segundo o membro do conselho diretor do Hospital Linhares Medical Center, João Eduardo Tinoco, Linhares conta com um potencial para destaque nacional quando o assunto é agricultura, consolidação da indústria e agora, com a inauguração do centro médico, referência na área da saúde.

“O grande foco do evento é discutir os impactos de uma cidade e sociedade organizada e a criação de um ambiente de negócios para construir um desenvolvimento ímpar com a capacidade de absorver novas indústrias e empresas. Estamos vendo isso em Linhares devido à topografia e o desenho urbano com ruas amplas e concepção planejada”, ressalta João Eduardo Tinoco.

Por isso, para o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, o painel Orgulho da Terra é importante. Já que o espaço permite a oportunidade de dialogar e trocar boas experiências entre empresários, entidades de classe e gestores municipais de todo o Estado.

“Linhares é reconhecida por ter um ambiente favorável para atração de novos investimentos. Mas para isso, o município atua na entrega de serviços públicos de qualidade principalmente nas áreas de saúde e educação, além de obras estruturantes, que estimulam o desenvolvimento de uma nova matriz econômica para geração de emprego e renda não apenas para a região Norte, mas para todo o Espírito Santo”, afirma Guerino Zanon.

OS DESAFIOS

Segundo o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, o grande desafio da atualidade é atrair bons negócios para países, Estados e municípios. Por isso, a busca por ambientes que sejam favoráveis e com infraestrutura confiável.

“Planejamento e continuidade nos projetos estruturantes são muito importantes para a criação de condições favoráveis, independentemente dos ciclos políticos normais nas democracias. Gestores públicos visionários trabalham para além dos seus mandatos, fincando as bases para um longo ciclo de prosperidade”, finaliza Café Lindenberg.

PAINEL ORGULHO DA TERRA

“Como um município preparado atrai bons negócios”

Data: dia 24 de agosto

Local: Auditório da Findes