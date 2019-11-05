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Calor no ES

Alegre registra uma das seis temperaturas mais altas do país

O calor foi intenso em todo o Espírito Santo nesta segunda-feira (04), com temperatura perto dos 40°C no Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 11:31

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 11:31

Município de Alegre Crédito: Google Maps
Alegre "ferveu" nesta segunda-feira (04). O município, localizado no Sul do Espírito Santo, registrou uma das seis temperaturas mais altas do país pela medição automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), até as 17 horas. O calor intenso também foi sentido em Marilândia, Região Noroeste, com 38,9°C, até o mesmo horário.
Segundo informações do Climpatempo, Vitória e o Espírito Santo de forma geral tiveram uma das tardes mais quentes de 2019 nesta segunda-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 37,2°C em Vitória, a terceira mais alta do ano e recorde da primavera, que igualou a marca do dia 14 de março. O recorde de calor atual é de 37,7°C, em 24 de fevereiro.
VEJA AS TEMPERATURAS ATÉ AS 17H DESTA SEGUNDA:
  • Alegre: 39,6°C
  • Marilândia: 38,9°C
  • Ecoporanga: 37,7°C
  • Vitória: 37,2°C
  • Presidente Kennedy: 37,1°C
  • Alfredo Chaves: 37,0°C

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