Alegre registra uma das seis temperaturas mais altas do país

Alegre "ferveu" nesta segunda-feira (04). O município, localizado no Sul do Espírito Santo, registrou uma das seis temperaturas mais altas do país pela medição automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), até as 17 horas. O calor intenso também foi sentido em Marilândia, Região Noroeste, com 38,9°C, até o mesmo horário.
Segundo informações do Climpatempo, Vitória e o Espírito Santo de forma geral tiveram uma das tardes mais quentes de 2019 nesta segunda-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 37,2°C em Vitória, a terceira mais alta do ano e recorde da primavera, que igualou a marca do dia 14 de março. O recorde de calor atual é de 37,7°C, em 24 de fevereiro.
VEJA AS TEMPERATURAS ATÉ AS 17H DESTA SEGUNDA:
- Alegre: 39,6°C
- Marilândia: 38,9°C
- Ecoporanga: 37,7°C
- Vitória: 37,2°C
- Presidente Kennedy: 37,1°C
- Alfredo Chaves: 37,0°C