Alegre registra uma das seis temperaturas mais altas do país

Segundo informações do Climpatempo, Vitória e o Espírito Santo de forma geral tiveram uma das tardes mais quentes de 2019 nesta segunda-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 37,2°C em Vitória, a terceira mais alta do ano e recorde da primavera, que igualou a marca do dia 14 de março. O recorde de calor atual é de 37,7°C, em 24 de fevereiro.