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Que calor!

Cidades do Sul do ES podem registrar 40 °C nesta terça-feira

A previsão é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural para áreas menos elevadas no Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 09:20

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 09:20

Sol e calor no Espírito Santo Crédito: Natalia Vicente
Quem mora no Espírito Santo está sentindo na pele o calor dos últimos dias. E a terça-feira promete esquentar. De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na Região Sul, a previsão é sol com poucas nuvens, sem chuvas. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 40 °C. Nas áreas altas, a mínima é de 17 °C e a máxima de 37 °C.
De modo geral, a terça-feira tem predomínio de sol, faz calor e não há expectativa de chuva em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade em toda faixa litorânea do Espírito Santo, podendo ter rajadas fortes em alguns momentos.
VEJA A PREVISÃO COMPLETA:
  • Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 37 °C.
  • Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 37 °C.
  • Na Região Sul, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 40 °C.
  • Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 37 °C.
  • Na Região Serrana, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 36 °C.
  • Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 35 °C.
  • Na Região Norte, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 38 °C.
  • Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 39 °C.
  • Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.
  • Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C.

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  • Alegre: 39,6°C
  • Marilândia: 38,9°C
  • Ecoporanga: 37,7°C
  • Vitória: 37,2°C
  • Presidente Kennedy: 37,1°C
  • Alfredo Chaves: 37,0°C

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