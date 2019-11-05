Cidades do Sul do ES podem registrar 40 °C nesta terça-feira

Quem mora no Espírito Santo está sentindo na pele o calor dos últimos dias. E a terça-feira promete esquentar. De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na Região Sul, a previsão é sol com poucas nuvens, sem chuvas. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 20 °C e a máxima de 40 °C. Nas áreas altas, a mínima é de 17 °C e a máxima de 37 °C.
De modo geral, a terça-feira tem predomínio de sol, faz calor e não há expectativa de chuva em todo o Estado. O vento sopra com moderada intensidade em toda faixa litorânea do Espírito Santo, podendo ter rajadas fortes em alguns momentos.
VEJA A PREVISÃO COMPLETA:
- Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 37 °C.
- Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 37 °C.
- Na Região Sul, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 40 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 37 °C.
- Na Região Serrana, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 36 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 35 °C.
- Na Região Norte, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 38 °C.
- Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 39 °C.
- Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 34 °C.
- Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 36 °C.
Confira as maiores temperaturas no Estado registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia até 17 horas desta segunda (4).
- Alegre: 39,6°C
- Marilândia: 38,9°C
- Ecoporanga: 37,7°C
- Vitória: 37,2°C
- Presidente Kennedy: 37,1°C
- Alfredo Chaves: 37,0°C