Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alerta para uma intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão que poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), no litoral do Espírito Santo, entre as noites do dia 4 e o dia 6.
Ainda de acordo com informações da Marinha, os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e da Bahia, ao sul de Caravelas (BA), também receberam o alerta.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão do tempo até esta quarta-feira (6) é de sol, calor em todo o Espírito Santo.