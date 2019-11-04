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Ventania

Marinha alerta para ventos de até 60 km/h no litoral do ES

A previsão até esta quarta-feira (6) é de sol, calor em todo o Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 10:44

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 10:44

Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alerta para uma intensificação dos ventos de um sistema de alta pressão que poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), no litoral do Espírito Santo, entre as noites do dia 4 e o dia 6.
Ainda de acordo com informações da Marinha, os Estados do Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo (RJ), e da Bahia, ao sul de Caravelas (BA), também receberam o alerta.

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Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão do tempo até esta quarta-feira (6) é de sol, calor em todo o Espírito Santo. 

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