Temperatura na Grande Vitória pode chegar aos 35 °C

Capixabas terão que enfrentar mais um dia de calor na Grande Vitória nesta segunda-feira (04). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura máxima será de 35 °C e a mínima de 22 °C.
Nas Regiões Norte, Noroeste e Nordeste o dia será de sol e poucas nuvens, sem chuva. E nas áreas Sul e Serrana o dia será de sol entre poucas nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva, a partir da tarde.
Confira a previsão do tempo completa para o Espírito Santo:
- Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.
- Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.
- Na Região Sul, sol e poucas nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.
- Na Região Serrana, sol e poucas nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.
- Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 31 °C.
- Na Região Norte, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.
- Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C.
- Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.
- Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
- Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.