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Previsão do Tempo

Temperatura na Grande Vitória pode chegar aos 35 °C

Confira a previsão do tempo completa para o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 09:58

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 09:58

Data: 28/10/2019 - ES - Vitória - Curva da Jurema - Segunda-feira de sol nas praias de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Capixabas terão que enfrentar mais um dia de calor na Grande Vitória nesta segunda-feira (04). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a temperatura máxima será de 35 °C e a mínima de 22 °C.
Nas Regiões Norte, Noroeste e Nordeste o dia será de sol e poucas nuvens, sem chuva. E nas áreas Sul e Serrana o dia será de sol entre poucas nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva, a partir da tarde.
Confira a previsão do tempo completa para o Espírito Santo:
  • Na Grande Vitória, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.
  • Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.
  • Na Região Sul, sol e poucas nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C.
  • Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 32 °C.
  • Na Região Serrana, sol e poucas nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C.
  • Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 31 °C.
  • Na Região Norte, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.
  • Na Região Noroeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 35 °C.
  • Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 19 °C e máxima de 32 °C.
  • Na Região Nordeste, sol e poucas nuvens, sem chuva.
  • Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C.

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