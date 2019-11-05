Vitória pode bater recorde de calor do ano nesta terça-feira

O recorde de calor para 2019 poderá ser batido nesta terça-feira (5) em Vitória. O recorde atual é de 37,7°C no dia 24 de fevereiro. De acordo com o Climatempo, todo o Espírito Santo vai continuar muito quente e não se pode descartar que a temperatura chega aos 40°C em algum local do Estado.
Nesta segunda-feira (4), foi registrada a temperatura máxima na primavera, quando os termômetros da Capital chegaram aos 37,2°C, a terceira temperatura mais alta do ano que igualou a marca do dia 14 de março, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura de 39,6°C em Alegre foi uma das seis mais altas do país pela medição automática do instituto, até as 17 horas.
Com sol forte o dia todo, sem previsão de chuva e com a tendência do vento quente de direção norte continuar soprando sobre o Estado, a temperatura continua elevada e os capixabas poderão sentir até mais calor.