Vitória pode bater recorde de calor do ano nesta terça-feira

Nesta segunda-feira (4), foi registrada a temperatura máxima na primavera, quando os termômetros da Capital chegaram aos 37,2°C, a terceira temperatura mais alta do ano que igualou a marca do dia 14 de março, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura de 39,6°C em Alegre foi uma das seis mais altas do país pela medição automática do instituto, até as 17 horas.