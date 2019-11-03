Alerta de ventos fortes no litoral da Grande Vitória e Sul capixaba

A Grande Vitória e o litoral Sul do Espírito Santo, até o Rio de Janeiro, têm alerta de ventos fortes entre este domingo (03) e a manhã desta segunda (04). A informação é do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil. O ventos podem chegar a 60 km/h e são provocados por causa da passagem de um "sistema frontal pelo oceano", de acordo com o comunicado. No total, o aviso abrange a área entre o sul de Vitória e o norte de Arraial do Cabo (RJ).