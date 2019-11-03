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Atenção no litoral

Alerta de ventos fortes no litoral da Grande Vitória e Sul capixaba

Centro de Hidrografia da Marinha informa que alerta é válido até esta segunda-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2019 às 12:10

Publicado em 03 de Novembro de 2019 às 12:10

Vento na orla da Praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
A Grande Vitória e o litoral Sul do Espírito Santo, até o Rio de Janeiro, têm alerta de ventos fortes entre este domingo (03) e a manhã desta segunda (04). A informação é do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil. O ventos podem chegar a 60 km/h e são provocados por causa da passagem de um "sistema frontal pelo oceano", de acordo com o comunicado. No total, o aviso abrange a área entre o sul de Vitória e o norte de Arraial do Cabo (RJ).
A previsão do tempo continua sem apontar chuva para o território capixaba. De acordo com o Incaper, o domingo segue de sol e poucas nuvens. A temperatura volta a aumentar em todas as regiões capixabas.
Já para segunda-feira, a previsão aponta um dia de sol entre poucas nuvens com pancadas de chuva, a partir da tarde, em trechos das regiões Sul e Serrana. As demais áreas têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral nordeste.

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