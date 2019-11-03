Domingo de sol e calor em todo o Espírito Santo

O domingo será de sol e calor em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuvas. De acordo com a previsão do tempo do Incaper, a temperatura volta a aumentar em todas as regiões do Estado, com vento que pode variar de moderado a forte intensidade no litoral das regiões Sul e da Grande Vitória.
Em todo o Estado, o dia será de sol e poucas nuvens, sem chuva. Na Grande Vitória, a temperatura varia de 22°C a 32°C, enquanto que na região Sul de 19°C a 34°C.
Os termômetros marcam mínima de 18°C e máxima de 32°C nos municípios da Região Serrana. Na Região Norte e Noroeste, a temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C.
Na segunda-feira (4), a previsão do Incaper é de sol entre poucas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva, a partir da tarde, em trechos das regiões Sul e Serrana As demais áreas têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral nordeste.