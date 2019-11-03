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Previsão do tempo

Domingo de sol e calor em todo o Espírito Santo

Não há previsão de chuva em todo o Estado; máximas chegam a 33ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2019 às 21:58

Publicado em 02 de Novembro de 2019 às 21:58

Domingo de temperaturas altas e com cara de verão  Crédito: Fernando Madeira
O domingo será de sol e calor em todo o Espírito Santo. Não há previsão de chuvas. De acordo com a previsão do tempo do Incaper, a temperatura volta a aumentar em todas as regiões do Estado, com vento que pode variar de moderado a forte intensidade no litoral das regiões Sul e da Grande Vitória.
Em todo o Estado, o dia será de sol e poucas nuvens, sem chuva. Na Grande Vitória, a temperatura varia de 22°C a 32°C, enquanto que na região Sul de 19°C a 34°C.
Os termômetros marcam mínima de 18°C e máxima de 32°C nos municípios da Região Serrana. Na Região Norte e Noroeste, a temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C.
Na segunda-feira (4), a previsão do Incaper é de sol entre poucas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva, a partir da tarde, em trechos das regiões Sul e Serrana As demais áreas têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral nordeste.

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