Domingo de sol e calor em todo o Espírito Santo

Os termômetros marcam mínima de 18°C e máxima de 32°C nos municípios da Região Serrana. Na Região Norte e Noroeste, a temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C.

Na segunda-feira (4), a previsão do Incaper é de sol entre poucas nuvens ao longo do dia com pancadas de chuva, a partir da tarde, em trechos das regiões Sul e Serrana As demais áreas têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral nordeste.