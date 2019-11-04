Vitória registra recorde de temperatura da primavera nesta segunda

A temperatura máxima registrada na Capital nesta segunda-feira (04) bateu o recorde de calor da primeira, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Os termômetros marcaram 37,2º C, número que superou até a temperatura prevista para o dia, que era máxima de 35ºC na região metropolitana.

Neste terça-feira (05), o dia também deve ser quente com temperaturas em torno dos 34ºC. Já, a partir de quarta-feira (06), o tempo deve mudar no Estado. A previsão, segundo o instituto, é de quedas bruscas de temperatura, com possibilidades de chuva. As regiões mais afetadas serão Sul e Serrana.