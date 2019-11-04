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Previsão do tempo

Vitória registra recorde de temperatura da primavera nesta segunda

Os termômetros da Capital marcaram 37,2ºC, número que superou a previsão máxima de 35ºC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 20:02

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 20:02

Dia de calor em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A temperatura máxima registrada na Capital nesta segunda-feira (04) bateu o recorde de calor da primeira, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros marcaram 37,2º C, número que superou até a temperatura prevista para o dia, que era máxima de 35ºC na região metropolitana.
A cidade mais quente do dia foi Alegre, na região Sul do Espírito Santo, com 39º C.
O instituto pontou ainda que esse é o segundo dia mais quente do ano em Vitória, ficando atrás apenas de 26 de fevereiro, em pleno verão, com máxima de 37,7º C.

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Neste terça-feira (05), o dia também deve ser quente com temperaturas em torno dos 34ºC. Já, a partir de quarta-feira (06), o tempo deve mudar no Estado. A previsão, segundo o instituto, é de quedas bruscas de temperatura, com possibilidades de chuva. As regiões mais afetadas serão Sul e Serrana.

Vitória registra 37,2º nesta segunda-feira, 04 de novembro de 2019

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