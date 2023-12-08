Cidade do ES registra 40,5°C e é a mais quente do Brasil

Um caminhão atingiu seis veículos estacionados na Avenida Eldes Scherrer de Souza, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde desta terça-feira (5). Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.





As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. Imagens registradas no local (veja acima) mostram que todos os veículos tiveram a lateral esquerda danificada. Segundo a Guarda Municipal, os carros estavam estacionados de forma regular.





Após a colisão, agentes sinalizaram o trecho para garantir a segurança dos motoristas e organizar o trânsito. O fluxo de veículos foi normalizado em seguida.