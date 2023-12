Climatempo

Calor vai aumentar no ES antes de virada de tempo no fim de semana

Alta pressão atmosférica do Atlântico Sul está atuando no Estado, garantindo altas temperaturas; a partir de sexta, porém, há previsão de frente fria

Será que vai dar praia no fim de semana? Climatempo prevê que tem frente fria a caminho. (Fernando Madeira)

Júlia Afonso Repórter / [email protected]

Nos últimos dias, de acordo com o Climatempo, Vitória ficou entre as cinco capitais mais quentes do Brasil. Nesta terça-feira (5), a temperatura máxima foi de 35°C. No mesmo dia, com temperatura de 37°C, Ecoporanga ficou entre os locais mais quentes da Região Sudeste. Os dias seguem com muito calor para os capixabas, mas no fim de semana tudo pode mudar, com uma frente fria a caminho.

A alta pressão atmosférica do Atlântico Sul, que é abreviada como ASAS, está atuando forte na região do Espírito Santo e no leste e norte de Minas Gerais. Essa alta pressão inibe o crescimento das nuvens, reduz a chance de chuva e também dificulta a aproximação das frentes frias. Com pouca nebulosidade e o sol forte, as temperaturas se mantêm elevadas.

Até a sexta-feira (8), a ASAS vai predominar no Espírito Santo e todo o estado continua com muito sol e pouca chance de alguma chuva.

Apesar disso, nesta quarta-feira (6) pode chover rapidamente no extremo Norte capixaba. Na sexta, algumas pancadas de chuva poderão ocorrer a partir da tarde na Grande Vitória e Sul do Espírito Santo, mas, até a sexta, o calor ainda será intenso.

Já no fim de semana...

Para quem gosta de curtir o calorão na praia no fim de semana, uma triste notícia: uma frente fria deve chegar na divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, causando aumento da nebulosidade e das condições para chuva em todas as áreas capixabas.

Conforme o Climatempo, esse grande aumento de nebulosidade e as pancadas de chuva devem baixar a temperatura em todo o Espírito Santo. Em Vitória, a temperatura pode chegar aos 37°C na sexta-feira, mas a temperatura máxima baixa para valores entre 28°C e 30°C no fim de semana.

