Quadra e rival inédito: os desafios de Fonseca na 3ª rodada de Cincinnati

João Fonseca terá dois desafios na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati: adaptação à quadra e um adversário ainda inédito no circuito. O brasileiro terá pela frente Christopher O'Connell que avançou após desistência de Casper Ruud por lesão, nome que ele nunca enfrentou anteriormente. O australiano é o atual 129 do mundo e passou pelo qualifying. O duelo será na terça-feira, em horário a ser definido.
Feliz de enfrentar um tenista diferente. Fazia bastante partida que vinham atletas que eu já havia jogado. Acho legal, uma pena pelo Ruud, um cara muito gente fina, todo mundo tem muito carinho por ele. Desejo melhoras. E o Conor está acostumado com o calor, tanto quanto eu, então é ajustar alguns pontos dessa partida para a seguinte e partir com tudo.João Fonseca, à ESPN
Fonseca não citou o calor à toa. A sensação térmica durante o torneio tem sido na casa de 32ºC, devido à umidade local, o que já causou problemas em muitos tenistas, como o próprio Ruud e Novak Djokovic.
"É uma condição de saúde que tenho e que vem me incomodando nos últimos anos. Ela causa muitos problemas, especialmente quando está úmido e quente. Eu sabia que estaria úmido, mas há todas essas coisas, como o nervosismo e tudo o que envolve uma partida, que tornam a situação pior", disse o sérvio após a derrota para o argentino Thiago Tirante.
João também ainda busca uma melhor adaptação à quadra o Masters 1000 de Cincinnati é em piso duro. Após a vitória sobre Botic van de Zandschulp na estreia, na quadra 3, o brasileiro admitiu as dificuldades.
A quadra está bem estranha. Muito rápida, mas, ao mesmo tempo, quando você dá um saque-quique, a bola acaba pulando demais. Então, está um pouco difícil. Ainda mais com o Botic, que é um jogador em que dá muito a bola na cruzada de direita, com muito spin, e ela acaba fugindo muito. Os saques dele, alguns deslizavam para a direita e alguns acabavam pulando.
"Então, perdi um pouco o tempo, mas as quadras são poucas diferentes de treino e jogo. Algumas [são] um pouco mais rápidas, outras mais lentas, mas é adaptação. Se, para mim, está assim, para o adversário também. Consegui fazer um bom jogo, me senti bem em quadra", disse João Fonseca, à ESPN.