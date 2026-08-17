Quadra e rival inédito: os desafios de Fonseca na 3ª rodada de Cincinnati





A quadra está bem estranha. Muito rápida, mas, ao mesmo tempo, quando você dá um saque-quique, a bola acaba pulando demais. Então, está um pouco difícil. Ainda mais com o Botic, que é um jogador em que dá muito a bola na cruzada de direita, com muito spin, e ela acaba fugindo muito. Os saques dele, alguns deslizavam para a direita e alguns acabavam pulando.