25 anos depois, o artista se despede da sua grande obra no ES

Fechado desde maio de 2022, o Museu Vale no Espírito Santo ocupará um espaço no Armazém 4 do Porto de Vitória, no Centro da capital capixaba. Segundo a assessoria de imprensa da mineradora, a expectativa é que a nova sede seja aberta a partir de 2025, com nova museografia, incluindo uma parte sobre a história do Porto de Vitória.

O museu manterá três eixos de atuação: acesso à arte contemporânea, promoção da arte-educação e memória e preservação histórica. O novo local foi definido após acordo assinado entre o Instituto Cultural Vale e a Vports, empresa responsável pela operação do porto.



Ainda de acordo com a Vale, o armazém e o prédio anexo, que terão área total de 3,4 mil metros quadrados, ficam próximos ao Palácio Anchieta e passarão por reformas e adequações para receber o museu. O espaço será modernizado, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social.



Os detalhes serão definidos após a conclusão dos projetos de reforma e reestruturação. Conforme anunciado nas redes sociais do Museu Vale, o investimento no projeto será de R$ 13 milhões.