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Leonel Ximenes

25 anos depois, o artista se despede da sua grande obra no ES

Curador e designer deixa a instituição onde realizou exposições memoráveis de arte contemporânea

Públicado em 

30 ago 2024 às 11:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ronaldo Barbosa
Ronaldo Barbosa mantém um ateliê na Região Serrana do ES Crédito: Divulgação
Esta sexta, 30 de agosto, é um dia muito especial na vida do designer Ronaldo Barbosa. Depois de 25 anos à frente do Museu Vale como diretor, gestor e curador e há um ano como consultor, ele deixa a instituição onde realizou exposições memoráveis de arte contemporânea.
Reconhecido nos meios culturais brasileiros e internacionais, Ronaldo recorreu ao seu prestígio para trazer grandes artistas nacionais e internacionais ao Espírito Santo, sem esquecer de promover os talentos do Estado.
Com um programa social para crianças e jovens de arte educação e formação de público de grande alcance, o Museu Vale entrou no calendário nacional das artes visuais.
Exposição
Exposição "Tríade: linha, plano, imagem" no Museu Vale Crédito: Mônica Zorzanelli
Entre as principais exposições do espaço cultural, que está desativado, ele cita a primeira que inaugurou o museu, “Múltiplos” de Joseph Beuys, “Camiri” de Nelson Félix, “Babel” de Cildo Meireles, “Tio Samy” de Hilal Sami Hilal (sua primeira grande exposição institucional), Irmãos Campana e Vik Muniz, entre tantas outras.
Outro momento importante da trajetória de Ronaldo Barbosa no comando do Museu Vale foi a realização da série “Seminários Internacionais Museu Vale”, pelos quais tantos curadores, diretores de museus, filósofos e artistas de todo o mundo foram palestrantes, atraindo um grande público não só do Espírito Santo, mas de vários Estados.
Museu Vale
Sede do Museu Vale, em Vila Velha, que atualmente está desativado Crédito: Divulgação Museu Vale
Superada a etapa do museu, novos ciclos e desafios surgem nas montanhas capixabas para o artista. “Meu foco agora está no espaço Arte Canário, construído recentemente, e no Instituto Ronaldo Barbosa”, diz.
Por sinal, é na paz e no verde das montanhas de Domingos Martins, próximo a Pedra Azul, que Ronaldo Barbosa dedica seu tempo e sua inesgotável energia: “Minha intenção é trabalhar e formar crianças, adolescentes e jovens da região serrana através de vasto programa pedagógico, para que possam se orgulhar de seu passado e construírem uma nova narrativa no presente”, explica.
Além desse trabalho pedagógico-cultural, Ronaldo Barbosa também pretende promover programas de residência artística para escritores, pintores e artistas de uma maneira geral no Morro do Canário. “Lá eles vão produzir e fazer oficinas de toda natureza e apresentar seus projetos no Espaço Arte Canário”, planeja.
A arte e a cultura agradecem. Obrigado, Ronaldo!

PROMESSA: MUSEU VALE SERÁ REABERTO EM VITÓRIA

Fechado desde maio de 2022, o Museu Vale no Espírito Santo ocupará um espaço no Armazém 4 do Porto de Vitória, no Centro da capital capixaba. Segundo a assessoria de imprensa da mineradora, a expectativa é que a nova sede seja aberta a partir de 2025, com nova museografia, incluindo uma parte sobre a história do Porto de Vitória.

O museu manterá três eixos de atuação: acesso à arte contemporânea, promoção da arte-educação e memória e preservação histórica. O novo local foi definido após acordo assinado entre o Instituto Cultural Vale e a Vports, empresa responsável pela operação do porto.

Ainda de acordo com a Vale, o armazém e o prédio anexo, que terão área total de 3,4 mil metros quadrados, ficam próximos ao Palácio Anchieta e passarão por reformas e adequações para receber o museu. O espaço será modernizado, ganhando uma reestruturação territorial, paisagística, econômica e social.

Os detalhes serão definidos após a conclusão dos projetos de reforma e reestruturação. Conforme anunciado nas redes sociais do Museu Vale, o investimento no projeto será de R$ 13 milhões.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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