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Música

Baterista do Lulu Santos é capixaba e já trabalhou no The Voice Brasil

Sergio Melo vai desembarcar com Lulu Santos em Vitória em outubro. Músico soma diversos trabalhos renomados no currículo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 08:00

Sergio Melo tocando no show do Lulu Santos no Rock in Rio 2024
Sergio Melo tocando no show do Lulu Santos no Rock in Rio 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@sergiomelodrums
Com um extenso currículo e experiência de sobra, o músico capixaba Sergio Melo está em mais uma turnê com ninguém menos do que Lulu Santos - de quem é baterista há 11 anos. O show, que chega a Vitória no dia 12 de outubro, promete ser ainda mais especial por ter um representante do ES na banda.
Aos 52 anos, Sergio é um capixaba de coração e criação. Nasceu no Rio de Janeiro, mas veio morar na capital do Estado com apenas 10 anos. Filho de pianista clássica, sempre foi um amante da música, com destaque aos Beatles e trilhas de novelas. Na adolescência, a paixão pelo rock o levou a tocar o instrumento que hoje é sua ferramenta de trabalho: a bateria.
Sergio Melo é baterista do Lulu Santos
Sergio Melo é baterista do Lulu Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@sergiomelodrums/@dantas_foto_musica
“Sempre fui apaixonado por música. E a bateria surgiu porque naquela época estavam montando bandas. Na verdade eu queria tocar guitarra, só que sempre faltava bateria nas bandas. Aprendi a tocar. As primeiras bandas que tive eram todas de heavy metal. Em 1985, após o primeiro Rock in Rio, decidi me aventurar de vez”, contou.
Comecei a tocar em Vitória. Fiz parte de ‘Gângsters’, com Alexandre Lima, precursor do rockongo. Também já toquei com Carlos Papel, João Pimenta, Lula de Vitória. Fiquei no Espírito Santo até 1991, morei em Jardim Camburi. Só que comecei a ir muito para o Rio de Janeiro fazer network
Nesse bate e volta, Sergio ficou de vez no Rio. Em 2000, foi efetivado no quadro de funcionários da Rede Globo e, desde então, trabalhou em uma série de programas musicais, como “Fama”, “Criança Esperança” e “The Voice”. Neste último, conheceu Lulu Santos, que o convidou para integrar sua banda.
O música capixaba Sergio Melo está em turnê com Lulu Santos
O música capixaba Sergio Melo está em turnê com Lulu Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@sergiomelodrums/@dantas_foto_musica
E lá se vão 11 anos ao lado do dono do hit “Tempos Modernos”. Para ter uma ideia, Sergio já gravou 4 discos, sendo um ao vivo, esteve em três edições do Rock in Rio, além de turnês nos EUA e na Europa. Dito isso, o capixaba não esconde seu carinho por Lulu Santos.
Sergio Melo já trabalhou no The Voice Brasil
Sergio Melo é baterista do Lulu Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@sergiomelodrums
Lulu é um cara especial. Ele cuida da banda com muito carinho. Preza muito isso pelo fato dele ser músico. Você vai no show dele e o público percebe essa essência de banda. A gente já se entende, basta um olhar no palco que todo mundo entende. Ele tem altas ideias, um bom roteiro, aprendo muito com ele ali
Com o fim da turnê, os próximos passos do baterista é lançar um curso voltado para gravação de estúdio e também um workshop. Além disso, uma das vontades de Sergio para o futuro é tirar do papel um disco infantil. Mas até lá, ele segue tocando e encantando com sua habilidade única.

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