  • Guitarrista do Macucos lança carreira solo com gravação de show em Vitória
Mudanças

Guitarrista do Macucos lança carreira solo com gravação de show em Vitória

Show do álbum "Poesia, Amor e o Mar" terá participações de André Prando, Chorou Bebel e Amanda Requião
Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 17:31

Guitarrista do Macucos lança carreira solo com gravação de show acústico Crédito: Divulgação
Xande lança nesta quarta-feira (25), 19h, seu trabalho solo com show e gravação de vídeo para apresentar o álbum "Poesia, Amor e o Mar". Com participações de André Prando, Chorou Bebel e Amanda Requião, o público vai conferir as canções do disco, além duas inéditas e outros clássicos do MPB e pop romântico, no Brizz, em Vitória. A entrada é gratuita.
Cenário de praia, cores quentes e sonoridade com assinatura do guitarrista e um dos fundadores da banda Macucos é o que promete o novo disco do artista, que ainda continua na banda. "O álbum tem produção musical do Rodolfo Simor, profissional incrível que já teve indicação ao Grammy Latino com Silva Canta Marisa em 2017", conta Xande.
Poesia, Amor e o Mar será disponibilizado na íntegra em novembro, em plataformas de streaming. Cinco canções já foram lançadas.
Xande assinou contrato com o Midas Music e está sendo distribuído pelo selo Younger, dirigido por Sergio Fouad, Gabi Bonadio e Bruno Martini. Midas Music, empresa do produtor Rick Bonadio, foi sucesso nos anos 1990 e 2000 com Charlie Brown Jr, Mamonas Assassinas, Raimundos, CPM 22, e mais uma vasta coleção de donos de hits nacionais.
Poesia, Amor e o Mar é apadrinhado por Sergio Fouad, diretor artístico do Midas Music, que produziu Titãs, Zeca Baleiro, Jota Quest, entre outros.
"A banda é formada por excelentes artistas", frisa Xande, que conta com Anderson Xuxinha, que fez parte de Java Roots e Silva, Vinícius Gigante, do Macucos, Rodolfo Simor, produtor musical e ex-Solana e Silva, Diego Vertigo, Joabe Lima, percussionista do Bloco do Silva, além das backing vocals Mayara Camili e Aline Martins.

SERVIÇO

Xande canta Poesia, Amor e o Mar
  • Participações: André Prando, Chorou Bebel e Amanda Requião
  • Data: Quarta-feira (25)
  • Horário: 19h
  • Entrada: Gratuita
  • Local: Brizz, na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá

Veja Também

Em projeto solo, Xande, do Macucos, apresenta novo single “Ela Me Faz Tão Bem”

Macucos vai participar da gravação do DVD de Alma Djem em São Paulo

Macucos anuncia música com Armandinho e gravação de DVD em Vila Velha

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

