Guitarrista do Macucos lança carreira solo com gravação de show em Vitória

Xande lança nesta quarta-feira (25), 19h, seu trabalho solo com show e gravação de vídeo para apresentar o álbum "Poesia, Amor e o Mar". Com participações de André Prando, Chorou Bebel e Amanda Requião, o público vai conferir as canções do disco, além duas inéditas e outros clássicos do MPB e pop romântico, no Brizz, em Vitória. A entrada é gratuita.
Cenário de praia, cores quentes e sonoridade com assinatura do guitarrista e um dos fundadores da banda Macucos é o que promete o novo disco do artista, que ainda continua na banda. "O álbum tem produção musical do Rodolfo Simor, profissional incrível que já teve indicação ao Grammy Latino com Silva Canta Marisa em 2017", conta Xande.
Poesia, Amor e o Mar será disponibilizado na íntegra em novembro, em plataformas de streaming. Cinco canções já foram lançadas.
Xande assinou contrato com o Midas Music e está sendo distribuído pelo selo Younger, dirigido por Sergio Fouad, Gabi Bonadio e Bruno Martini. Midas Music, empresa do produtor Rick Bonadio, foi sucesso nos anos 1990 e 2000 com Charlie Brown Jr, Mamonas Assassinas, Raimundos, CPM 22, e mais uma vasta coleção de donos de hits nacionais.
Poesia, Amor e o Mar é apadrinhado por Sergio Fouad, diretor artístico do Midas Music, que produziu Titãs, Zeca Baleiro, Jota Quest, entre outros.
"A banda é formada por excelentes artistas", frisa Xande, que conta com Anderson Xuxinha, que fez parte de Java Roots e Silva, Vinícius Gigante, do Macucos, Rodolfo Simor, produtor musical e ex-Solana e Silva, Diego Vertigo, Joabe Lima, percussionista do Bloco do Silva, além das backing vocals Mayara Camili e Aline Martins.
SERVIÇO
Xande canta Poesia, Amor e o Mar
- Participações: André Prando, Chorou Bebel e Amanda Requião
- Data: Quarta-feira (25)
- Horário: 19h
- Entrada: Gratuita
- Local: Brizz, na Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá