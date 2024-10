Imperatriz do Forte ganha quadra em Vitória; local também será espaço cultural

Imperatriz do Forte inaugura novo espaço cultural no bairro. Crédito: Ricardo Medeiros

A Escola de Samba Imperatriz do Forte vai inaugurar sua nova quadra, o Espaço Cultural Robson Henrique, na próxima sexta-feira (4). O evento marca um momento significativo na trajetória da Imperatriz do Forte, que se prepara para o desfile de 2025, que, segundo a escola, será o mais grandioso de sua história.



O espaço foi adquirido pela escola para ser a nova quadra e também um centro cultural destinado às atividades da comunidade do Forte São João e Romão. Anteriormente, utilizava-se uma quadra emprestada. O novo espaço passou por grande reforma que incluiu reparos no telhado, remoção de entulhos, conserto do portão, correção de problemas de infiltração, pintura interna e externa, além de reparos no piso e escada.

Quadra da escola de samba Imperatriz do Forte. Crédito: Ricardo Medeiros

A festa de inauguração contará com a presença de Dodô Ananias, o intérprete oficial da escola, que trará sua voz e energia para animar o público. Além disso, o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Thiaguinho Mendonça e Amanda Poblete, fará uma apresentação, mostrando um pouco do que está por vir no desfile do próximo ano.

Durante a noite, os presentes terão a oportunidade de conferir os protótipos das fantasias que a Imperatriz do Forte levará para a avenida em 2025. Para encerrar a noite com chave de ouro, uma roda de samba comandada por Axel Fernandez.

Os ingressos custam a partir de R$ 20 e já estão disponíveis para compra no site da Brasil Ticket. O evento terá início às 19h30 no Espaço Cultural Robson Henrique, no bairro Forte São João.

Serviço

Evento: Inauguração do Espaço Cultural Robson Henrique

Data: sexta-feira (4)

sexta-feira (4) Horário: 19h30

19h30 Local: Espaço Cultural Robson Henrique, na Avenida Vitória, nº 923, bairro Forte São João

