Budah lança álbum com participação de Djonga, Duda Beat, Delacruz e TZ da Coronel

Budah Lança Álbum de Estreia "Púrpura" com Colaborações de Peso. Crédito: Reprodução Instagram Budah

A artista capixaba Budah está pronta para deixar sua marca no cenário musical com o lançamento de seu primeiro álbum, "Púrpura". Com uma carreira que já acumula quase 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Budah se consagra com um projeto que mistura trap, R&B e black music, trazendo uma estética sonora que reflete a multiplicidade do amor e das conexões humanas.



"Púrpura" é uma jornada sonora que explora o amor em suas diversas formas, representado pela intensidade e profundidade da cor roxa. O álbum, composto por 15 faixas, já está disponível em todas as plataformas digitais. A artista, que recentemente foi indicada ao BET Hip Hop Awards 2024 na categoria Melhor Flow Internacional, reforça seu reconhecimento global e talento, sendo uma das únicas representantes brasileiras ao lado dos Racionais MCs na premiação deste ano.

O álbum é uma experiência completa, evoluindo de um estilo mais trap, sexy e noturno para uma sonoridade romântica e solar após o interlúdio. Entre os destaques da tracklist estão colaborações com grandes nomes da música nacional, como Djonga, Duda Beat, Azzy, Delacruz, TZ da Coronel, MC Luanna, Thiago Pantaleão e Day Limns. As produções são assinadas por talentos como Jok3r, Tibery, Pedro Lotto e Los Brasileiros.

Budah já deixou sua marca em grandes colaborações, como no Poesia Acústica 12 e no projeto Poetisas no Topo 3, além de hits como "Lingerie". Sua participação no projeto internacional Colors em 2022 destacou sua potência vocal e artística. Com "Púrpura", Budah afirma sua posição como uma das vozes mais promissoras da nova geração de black music no Brasil.

Tracklist completa – 15 faixas:

Linha de Frente (Prod. Tibery, Planttta) 812 (Prod. Tibery) Tudo De Uma Vez part. TZ da Coronel (Prod. Wey, Pedro Lotto) Pouca Roupa (Prod. Wey) Deve Ser Horrível Ser Você (Prod. Godassisti) Rádio (Interlúdio) Não Adianta Me Ligar part. MC Luanna (Prod. Jok3r) Púrpura part. Delacruz (Prod. Jok3r, VT Beats, Tibery) Cansei de Ser Só Minha (Prod. Go Dassisti) Maré (Prod. Jok3r, VT Beats) Visão ft. Thiago Pantaleão e Duda Beat (Prod. Dmax) Nosso Laço (Interlúdio) (Prod. Deltasete) Hora H part. Azzy (Prod. JP Diazz) Câmera Lenta part. Day Limns (Prod. Los Brasileiros) Ninguém Vai Te Superar part. Djonga (Prod. Ursão)

SOBRE A ARTISTA

Budah já conquistou mais de 3,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify Brasil e acumula mais de 25 milhões de visualizações em seu canal do YouTube. Sua participação no "Poesia Acústica 12 - Pra Sempre" se destaca como um dos grandes marcos da sua carreira, ultrapassando a impressionante marca de 250 milhões de plays. Além disso, Budah já colaborou com grandes nomes da música, como Djonga, Lourena, Cynthia Luz, Dennis DJ, MC Cabelinho, TZ da Coronel, e Yunk Vino.

