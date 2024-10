Renato Albani, Dino Fonseca e festival de rock agitam o sábado (5) no ES

Dead Can Dance Fest

Festival “Dead Can Dance Fest” com as bandas Not I, Danilo Ferraz & A Casa do Sol e Denise. Data: sábado, 05 de outubro. Horário: 19h. Ingressos: R$ 15. Local: Drakkar Rock Bar, Rua José Viana de Morais, 2, Bairro Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim.