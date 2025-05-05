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Astrologia

Veja o presente ideal para a mãe de cada signo

Veja como a astrologia pode ser uma ferramenta incrível para te ajudar a escolher algo especial
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 15:04

Características de cada signo ajudam a escolher o presente ideal para o Dia das Mães (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Características de cada signo ajudam a escolher o presente ideal para o Dia das Mães Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Com o Dia das Mães se aproximando, a astrologia pode ser uma grande aliada para encontrar o presente ideal, já que ajuda a compreender melhor as características, gostos e preferências de cada pessoa com base no signo do zodíaco. Ao considerar essas particularidades, é possível selecionar algo mais personalizado, que realmente combine com a personalidade da mãe e demonstre cuidado na hora da escolha.
Abaixo, o astrólogo Ravi Vidya lista algumas dicas de presentes para as mães de cada signo do zodíaco. Confira!

Áries

A mãe de Áries pode ser presenteada com uma aula de dança (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Áries pode ser presenteada com uma aula de dança Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães arianas são corajosas e fortes, mas também podem ser impacientes. Para presenteá-las, você pode optar por algo relacionado à paixão ou ao passatempo favorito dela, como uma aula de dança ou um novo equipamento de ginástica. 

Touro

A mãe de Touro pode ser presenteada com um novo jogo de panelas (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Touro pode ser presenteada com um novo jogo de panelas Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães taurinas são práticas e apreciam a beleza e o conforto. Para presenteá-las, você pode escolher algo para a casa, como um novo jogo de panelas, uma manta macia ou um belo vaso de flores.

Gêmeos

A mãe de Gêmeos pode ser presenteada com um ingresso para uma peça de teatro (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Gêmeos pode ser presenteada com um ingresso para uma peça de teatro Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães geminianas são comunicativas e curiosas, mas podem ter dificuldade em relaxar. Para presenteá-las, você pode considerar um livro interessante, um ingresso para uma peça de teatro ou um voucher para um spa.

Câncer

A mãe de Câncer pode ser presenteada com uma caixa de fotos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Câncer pode ser presenteada com uma caixa de fotos Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães cancerianas são carinhosas e sensíveis , mas também podem ser um pouco inseguras. Para presenteá-las, você pode escolher algo sentimental, como uma caixa de fotos ou um álbum de scrapbooking personalizado. 

Leão

A mãe de Leão pode ser presenteada com um novo batom (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Leão pode ser presenteada com um novo batom Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães leoninas são vibrantes e apaixonadas, porém também podem ser um pouco egocêntricas. Para presenteá-las, você pode optar por algo que as faça se sentir glamourosas, como um novo batom, uma bolsa de grife ou um par de sapatos elegantes. 

Virgem

A mãe de Virgem pode ser presenteada com um novo
A mãe de Virgem pode ser presenteada com um novo Crédito:
Mães virginianas são organizadas e perfeccionistas, mas também podem ser um pouco críticas. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se sentir mais organizadas , como um novo planner ou uma caixa de armazenamento.

Libra

A mãe de Libra pode ser presenteada com um novo vestido (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Libra pode ser presenteada com um novo vestido Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães librianas são equilibradas e elegantes, mas também podem ter dificuldade em tomar decisões. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se sentir mais bonitas e confiantes, como um vestido novo ou uma sessão de maquiagem com um profissional. 

Escorpião

A mãe de Escorpião pode ser presenteada com uma experiência de meditação guiada (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Escorpião pode ser presenteada com uma experiência de meditação guiada Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães escorpianas são intensas e apaixonadas, mas também podem ser um pouco ciumentas. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as faça sentir mais conectadas consigo mesmas, como uma sessão de terapia ou uma experiência de meditação guiada.

Sagitário

A mãe de Sagitário pode ser presenteada com um livro de viagens (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Sagitário pode ser presenteada com um livro de viagens Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães sagitarianas são aventureiras e enérgicas, mas também podem ter dificuldade em se comprometer. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as inspire a explorar novos lugares e culturas, como um livro de viagens ou uma viagem surpresa. 

Capricórnio

A mãe de Capricórnio pode ser presenteada com um kit de spa em casa (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Capricórnio pode ser presenteada com um kit de spa em casa Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães capricornianas são determinadas e responsáveis, mas também podem ser um pouco duras consigo mesmas. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a relaxar e cuidar de si, como um kit de spa em casa ou um dia de tratamentos de beleza em um salão de luxo. 

Aquário

A mãe de Aquário pode ser presenteada com um jantar em família (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Aquário pode ser presenteada com um jantar em família Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães aquarianas são originais e independentes, mas também podem ser um pouco distantes emocionalmente. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se conectar com as pessoas ao seu redor, como um jantar em família ou um dia de diversão com amigos. 

Peixes

A mãe de Peixes pode ser presenteada com uma joia de proteção (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)
A mãe de Peixes pode ser presenteada com uma joia de proteção Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock
Mães piscianas são intuitivas e sensíveis, mas também podem ter dificuldade em definir limites. Para presenteá-las, você pode escolher algo que as ajude a se sentir mais seguras e protegidas, como uma joia de proteção ou um amuleto de boa sorte.

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