Exposição de fotografias em Vila Velha reúne ilustrações de Os Sertões

Desde 2018, a artista visual Juliana Pessoa e o fotógrafo Fernando Pessoa vêm construindo juntos trabalhos baseados na leitura de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Agora, eles apresentam uma exposição especial, intitulada “d’Os Sertões”, com base nas ilustrações de Homero Massena. Para entender melhor, primeiro é preciso saber que o casal realizou duas exposições e uma residência artística na cidade de Canudos, na Bahia, local onde aconteceu a Guerra de Canudos - retratada no livro. Mas foi durante uma visita ao Museu Ateliê Homero Massena, em Vila Velha, que uma ideia surgiu.

Juliana e Fernando foram surpreendidos com as correções e as ilustrações que o pintor, capixaba de coração, produziu nas páginas de seu exemplar de Os Sertões. “Eu nem sabia que aqui tinha essas ilustrações. Quando vimos, foi imediata a conexão. Já gostava do Homero por conta das pinturas de paisagens, mas depois vi uma outra versão dele. Totalmente apaixonado por um livro”, diz a artista.