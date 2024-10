Orquestra do ES faz turnê na Itália com repertório brasileiro e congo capixaba

De João Neiva para o mundo. A Orquestra Dedilharcos, composta por músicos do interior do Espírito Santo, acaba de retornar de uma turnê na Itália, onde realizou três apresentações marcantes. O repertório incluiu peças icônicas da música brasileira, com destaque para o congo capixaba.



“Esse projeto é em comemoração aos 25 anos do instituto. Só que além disso, queríamos fazer referência à imigração italiana no Brasil, que começou no nosso Estado. Então foi como um retorno às origens, com o objetivo de levar para eles a nossa cultura. E o congo vem nesse contexto para reforçar a nossa imagem”, pontuou Ana Carmem Casara, presidente do Instituto Preservarte.