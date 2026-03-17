Polêmica

Stênio Garcia processa filhas por posse de imóvel e diz ter sido abandonado

Aos 93 anos, ator capixaba relata situação de "vulnerabilidade financeira extrema" e pede indenização de R$ 200 mil

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:13

Stênio Garcia em almoço com suas filhas Cássia e Gaya, em 2015 Crédito: Johnson Parraguez/EGO

O ator capixaba Stênio Garcia, famoso por seus papéis em “O Rei do Gado”, “Carga Pesada” e “O Clone”, entrou com um processo contra suas filhas Cássia e Gaya Piovesan, de 51 e 52 anos respectivamente, em razão da posse de um imóvel em Ipanema.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o ator de 93 anos acionou a Justiça em outubro de 2025, buscando reaver um apartamento que doou para Cássia e Gaya quando ainda eram menores de idade. Na doação, porém, ele teria garantido o usufruto vitalício da propriedade para si.

Stênio, natural de Mimoso do Sul, no Espírito Santo, relatou que depende exclusivamente da sua aposentadoria e que, após ser demitido da Rede Globo em 2020, está em situação de “vulnerabilidade financeira extrema”.

O ex-global ainda afirma que, além de se recusarem a entregar a posse do imóvel, Cássia e Gaya teriam o abandonado “afetiva e materialmente”. Ele diz que chegou a pedir ajuda com despesas médicas, mas nunca foi atendido.

No processo, Stênio Garcia pediu R$ 200 mil de indenização por perdas e danos, além da apropriação do apartamento para exercer o usufruto vitalício.

O caso foi analisado pela juíza Maria Cristina Barros Gutierrez Slaibi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que negou o pedido urgente de posse do imóvel, alegando precisar ouvir as filhas. Até o momento, a defesa das duas não se pronunciou. Pela idade avançada do requerente, a ação deve receber prioridade e celeridade, garantindo tramitação mais rápida ao caso.

Cássia e Gaya Piovesan são as únicas filhas do ator, fruto do relacionamento de Stênio com a atriz e modelo Clarice Piovesan, com quem ele foi casado por 15 anos. Atualmente, Clarice, aos 71 anos, vive na Holanda. Stênio está em seu quinto casamento, com Marilene Saade, de 57 anos, desde 2009.

Atriz Clarice Piovesan e Stênio Garcia em 1978; Stênio com sua esposa Marilene Saade, em 2025 Crédito: Acervo/Globo | Reprodução/Instagram @steniogarciaoficial

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