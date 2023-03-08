Conheça os benefícios da quinoa, semente considerada um superalimento

O grão cozido pode ser usado como complemento para as saladas deixando as refeições altamente nutritivas Crédito: Shutterstock

A quinoa ganhou popularidade como um alimento saudável. Ela é uma semente que contribui para o bom funcionamento do corpo. e muito indicada para praticantes de atividades físicas, pois é rica em proteínas, o que auxilia no fortalecimento muscular. Com inúmeros benefícios, ela é considerada um superalimento.

"A quinoa é uma semente classificada como um pseudocereal por conta de seu alto conteúdo de amido e por sua qualidade proteica. Contém elevados teores de aminoácidos essenciais, especialmente a lisina e metionina. É fonte de fibras, vitaminas A, B6, B1, E e C. Suas propriedades nutricionais tornam um alimento muito versátil com diversas formas de aplicação para prevenir e tratar doenças", explica a nutricionista Caroline Ribeiro.

Segundo a nutricionista, é recomendado que o seu consumo passe a fazer parte dos hábitos da população devido a todos os seus benefícios à saúde. "É rica em minerais, apresentando níveis mais elevados de potássio, cálcio, magnésio, fósforo, selênio e zinco do que o arroz e o trigo. Pode ser usada no combate à anemia ferropriva pelo seu elevado conteúdo de ferro, no tratamento da osteoporose pela presença de cálcio e na prevenção de doenças cardiovasculares por conter ômega 3 e 6. Claro que, para termos todos esses benefícios, precisamos ter uma alimentação equilibrada junto ao consumo desse alimento", diz Caroline Ribeiro.

"Na composição temos as proteínas, sendo ela um macronutriente importante para a manutenção de massa magra e os aminoácidos que colaboram na reparação do tecido muscular. Além disso, os carboidratos presentes na quinoa ajudam a dar mais energia melhorando desempenho e aumentando a resistência"

O CONSUMO

A médica nutróloga Marcella Garcez conta que a quinoa é rica em fibras que melhoram a digestão e regulam o funcionamento do intestino. Além disso, as fibras agem como um prebiótico, que melhora o equilíbrio da microbiota e protege contra o desenvolvimento doenças inflamatórias intestinais. "A quinoa pode ajudar na saúde intestinal, mas é importante lembrar que o consumo de fibras deve ser acompanhado de uma boa ingestão diária de água para garantir os benefícios no trato digestivo".

O alimento não contém glúten, portanto pode ser uma opção para pessoas portadoras de sensibilidade ao glúten e doença celíaca. "O grão também pode ser benéfico para quem tem diabetes, pois possui índice glicêmico 53, considerado baixo para a classe alimentar. Por estimular a mastigação, aumenta a sensação de saciedade e reduz a velocidade de esvaziamento gástrico, funcionalidades que ajudam quem precisa perder peso", conta Marcella Garcez.

"A maneira mais comum da quinoa ser consumida é cozida, semelhante ao arroz, sendo um ótimo substituto para o cereal. Também pode ser consumida na forma de flocos ou farinha em sopas, saladas, mingaus, panquecas e com frutas. A farinha de quinoa pode substituir da farinha de trigo praticamente em todas as receitas"