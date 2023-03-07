Entenda a doença autoimune que afeta José Mayer há seis anos

José Mayer luta contra o quadro, que não tem cura, desde 2017 Crédito: Instagram/Reprodução

O ator José Mayer fez uma postagem contando que voltou a ser internado para fazer a penúltima infusão do tratamento da doença autoimune Granulomatose de Wegener. O artista ficou internado por 10 dias num hospital no Rio de Janeiro. José Mayer luta contra o quadro, que não tem cura, desde 2017.

“Cá estou eu, seguindo o protocolo de recuperação da minha saúde, tentando me livrar - e quase conseguindo - daquela doença que se abateu sobre mim em 2017 naqueles nefastos acontecimentos. A doença chama-se Granulomatose de Wegener. É uma doença complicada, mas tem tratamento”, disse o ator em vídeo publicado.

O QUE É

A Granulomatose de Wegener é uma doença rara causada pela inflamação dos vasos sanguíneos do corpo, afetando principalmente os pulmões, os rins e as via aéreas superiores (nariz, seios da face, faringe). "Se não tratada a tempo, essa doença pode evoluir com lesões graves", explica a reumatologista Renielly Casagrande, do São Bernardo Saúde.

A médica explica que a doença geralmente inicia de forma lenta, com sintomas leves e pouco específicos que lembram um quadro gripal prolongado acompanhado de cansaço, falta de apetite e febre baixa. "Depois pode evoluir com rápido agravamento dos sintomas, a secreção nasal pode se tornar sanguinolenta (excesso de sangue) e evoluir com deformidades e ulcerações na região nasal", diz Renielly Casagrande.

Os principais sintomas são sangramento e congestão nasal, falta de ar, escarros com sangue, dor nas articulações, diminuição da audição, olho vermelho, febre, fadiga e perda de peso.

LESÕES RENAIS

A reumatologista Ana Paula Klein Dias, da Rede Meridional, conta que a doença pode acometer principalmente as vias aéreas, com sintomas de sinusite de repetição, sangramento nasal, tosse, falta de ar e sangramento pulmonar. "A doença pode se manifestar em vários órgãos e sistemas, causando sintomas diversos como dores articulares, inflamação no olho, inflamação nos nervos, no coração e até no intestino".

A doença também pode ocasionar lesões renais que pode levar a uma destruição dos tecidos funcionais dos rins, tornando o paciente dependente da hemodiálise. "O rim também é frequentemente acometido pela doença. O paciente pode apresentar perda de sangue e proteína na urina, além de insuficiência renal, quando o rim perde a sua função, podendo estar indicado hemodiálise e até o transplante renal", conta a reumatologista.

"Ela também acomete os vasos do pulmão, podendo se manifestar com hemorragia alveolar (sangramento difuso do pulmão) e nódulos pulmonares. O paciente pode ter falta de ar, tosse com sangue e dor para respirar. Esses são sintomas graves e exigem tratamento imediato."

A médica explica que a doença pode surgir de uma forma mais abrupta, quando se manifesta com sintomas mais graves como a hemorragia pulmonar e a insuficiência renal, sendo descoberta durante uma internação hospitalar e necessitando de tratamento imediato. "Ou pode aparecer de forma gradual, iniciando com sintomas mais leves como infecções de vias aéreas de repetição (no nariz, no ouvido, na faringe), dores articulares, dores no corpo, febre e inflamações em diversos órgãos. Como é uma doença rara, o paciente pode levar um tempo desde o início dos sintomas até chegar ao seu diagnóstico após avaliação do especialista", ressalta Ana Paula Klein Dias.