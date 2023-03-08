Síndrome do pescoço de texto: entenda o problema causado pelo uso do celular

Síndrome do pescoço de texto pode ocasionar dores que podem afetar a coluna cervical, ombros, braços e mãos Crédito: Shutterstock

Você tem sentido dores no pescoço, ombros e braços? Essa dor pode ser um sinal de que você desenvolveu a síndrome do pescoço de texto. O “text neck” é um termo que tem sido usado para descrever a dor no pescoço relacionada à má postura adotada durante o uso do telefone celular, tablets e outros dispositivos eletrônicos portáteis, por longos períodos.

Um estudo recente mostrou que 79% da população entre 18 e 44 anos usa o celular a maior parte do tempo. Esse hábito altera a postura do pescoço que tende a ficar curvado para frente. O resultado são dores que podem afetar a coluna cervical, os ombros, os braços e as mãos.

Segundo a fisioterapeuta Walkíria Brunetti, especialista em Educação Postural e Dores Crônicas, o “pescoço de texto” pode ser descrito como uma síndrome causada por um esforço repetitivo do pescoço em que a estrutura fica flexionada para frente e para baixo por períodos prolongados.

“Esse esforço da curvatura do pescoço para frente e para baixo pode ser observada no uso dos celulares, tablets, dispositivos portáteis para leitura e até mesmo em computadores. Essa postura pode causar prejuízos enormes para a coluna cervical”, comenta.

DOR QUE SE ESPALHA

O sintoma mais comum do “pescoço de texto” é dor muscular na região do pescoço e ombros, que pode irradiar para os braços e até para as mãos. “Quando a pessoa não busca tratamento, podem surgir outras manifestações como dor de cabeça frequente, alterações na visão, redução da amplitude de movimento e deformidade na curvatura da coluna cervical, resultando numa hipercifose, a famosa corcunda”, aponta Walkíria.

A flexão da cabeça para a frente pode atingir vários graus. Quanto mais inclinada, maior será o peso suportado pela coluna cervical. “Num ângulo de 60 graus, a cabeça pode pesar até 30 quilos. Essa questão é mais preocupante em crianças, já que suas cabeças são maiores em relação ao tamanho do corpo. Dessa forma, o público infantil tem um risco muito maior de desenvolver problemas musculoesqueléticos na região do pescoço e cervical”, alerta a especialista.

Quando não tratado, o 'pescoço de texto' pode levar à inflamação dos ligamentos do pescoço, irritação nervosa, deformidades na curvatura na coluna e até hérnia de disco na região cervical. Esse esforço repetitivo também pode acelerar o desenvolvimento da osteoartrose.

OLHA O OMBRO

A postura inadequada no uso do celular pode ser descrita como aquela em a pessoa inclina a cabeça para frente e isso gera o desalinhamento dos ombros. "A flexão para a frente faz com que o peso da cabeça pressione indevidamente as vértebras da parte inferior do pescoço, exigindo um trabalho contínuo dos músculos da parte superior das costas para compensar a força da gravidade", explica Walkíria.

A especialista acrescenta que essa posição é muitas vezes acompanhada por ombros para a frente e uma parte superior das costas arredondada, que não só piora o problema do pescoço, mas também pode causar dor nos ombros e hipercifose (corcunda).

Existem algumas mudanças simples no estilo de vida que ajudam muito no alívio da dor muscular e no desconforto do pescoço de texto antes que a condição piore.