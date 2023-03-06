Veja 8 danos que consumo excessivo de açúcar pode causar na saúde

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Doenças metabólicas

Obesidade e diabetes são dois dos problemas metabólicos que surgem por consequência de alimentação rica em açúcar, principalmente de doces.

02

Câncer

O carboidrato em excesso também pode favorecer o surgimento de câncer. “As células cancerígenas, assim como todas as outras células do organismo, precisam de fontes de energia para sobreviver. Enquanto algumas células retiram essa energia do oxigênio, outras, como as células neoplásicas, utilizam como fonte de energia a fermentação do açúcar. Dessa forma, o açúcar, mais especificamente a glicose, pode impulsionar o desenvolvimento do câncer, já que alimenta as células cancerígenas, que crescem e se espalham pelo organismo”, ressalta a médica Marcella Garcez.

03

Doenças renais

Os problemas metabólicos podem favorecer uma cascata de danos, segundo a médica nefrologista Caroline Reigada. “O açúcar em excesso também acarreta maior inflamação, com consequente risco de diabetes - que é o maior fator de risco para doença renal crônica no mundo. A resistência à insulina (condição típica do diabetes tipo 2) gera vasoconstrição (estreitamento de vasos) e retenção de sódio e água pelo organismo, além de endurecimento dos vasos sanguíneos – o que pode lesar os rins”.

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Envelhecimento da pele e do cabelo

O açúcar é considerado atualmente como uma das maiores drogas que consumimos, devido ao potencial vício que promove, segundo a dermatologista Cintia Guedes. “Alimentos ricos em açúcar se unem a proteínas da pele, causando o que chamamos de glicação. Quando essa ligação acontece, as moléculas de colágeno e elastina são quebradas, favorecendo o aparecimento de rugas e flacidez da pele”, diz. No cabelo, ele também causa danos, favorecendo a queda e diminuindo a taxa de crescimento dos fios.

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Prejuízos indiretos às articulações

O açúcar não é responsável direto por danos articulartes, mas indiretamente eles podem acontecer, segundo o ortopedista Marcos Cortelazo. “A ingestão aumentada de açúcar pode acarretar ganho de peso que tem efeito deletério sobre as articulações”, diz o médico. O açúcar também está ligado a fenômenos inflamatórios no organismo que pode ter repercussões articulares, segundo o especialista.

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Problemas circulatórios

O açúcar em excesso pode ser amargo para o coração. Além de estar relacionado com a obesidade e com a diabetes mellitus, ele também é um grande vilão para o aumento de colesterol. O açúcar pode favorecer o aparecimento de problemas cardiovasculares, causando, por exemplo, o espessamento e o acúmulo de placas de gordura dentro da parede das artérias, com consequente obstrução desses vasos. “Dependendo da artéria afetada, tal quadro pode levar ainda a incidência de infarto, derrame e problemas de claudicação, que é quando você vai caminhar e tem dificuldade de andar porque falta sangue nas pernas”, diz a cirurgiã vascular Aline Lamaita.

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Prejudica a saúde oral

O açúcar é um dos grandes vilões da saúde oral. “Um dos principais problemas nesse sentido é a formação de cáries, que ocorre quando as bactérias da boca metabolizam o açúcar que consumimos, tornando o pH da boca ácido e, consequentemente, provocando a desmineralização do esmalte dos dentes e o aparecimento das cáries. E o pior é que o início dessa ação ocorre poucas horas após a ingestão do açúcar. Além disso, o açúcar também favorece o acúmulo de placa bacteriana que, quando não removida adequadamente, também pode ocasionar gengivite e mau hálito”, alerta o cirurgião-dentista Hugo Lewgoy.

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Problemas de fertilidade e da saúde gestacional