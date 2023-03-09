Dia Mundial do Rim: veja 5 dicas para cuidar do órgão

A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas Crédito: Shutterstock

A segunda quinta-feira do mês de março é reservada em todo o mundo para a conscientização sobre a saúde renal. O Dia Mundial do Rim é uma campanha global de conscientização sobre a saúde com foco na importância dos rins e na redução da frequência e do impacto da doença renal e seus problemas de saúde associados em todo o mundo. No Brasil, a estimativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) é de que mais de 10 milhões de pessoas tenham a doença. Desses, 144 mil estão em diálise (um processo de estímulo artificial da função dos rins, geralmente quando os órgãos têm 10% de funcionamento), número que cresceu mais de 100% nos últimos anos.

A insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. A doença pode ser aguda, quando ocorre súbita e rápida perda da função renal, ou crônica, quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível. A prevalência da doença renal crônica (DRC) no mundo é de 7,2% para indivíduos acima de 30 anos e 28% a 46% em indivíduos acima de 64 anos, segundo a SBN.

“Infelizmente, muitas pessoas não têm consciência de que têm a doença, o que pode levar a complicações graves, incluindo falência renal. O objetivo do Dia Mundial do Rim é aumentar a conscientização sobre a importância da prevenção e tratamento precoce da doença renal”, explica o nefrologista Alexandre Augusto Mannis, da rede de Hospitais São Camilo.

As recomendações para manter a saúde renal incluem manter uma dieta saudável e equilibrada, fazer exercícios físicos regularmente, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. “Controlar a pressão arterial e o açúcar no sangue para evitar a hipertensão e o diabetes, são os primeiros passos para a prevenção da insuficiência renal. Outro ponto fundamental é não se automedicar, especialmente com drogas que possuem maior risco de dano renal, como o uso de anti-inflamatórios não hormonais. Além disso, é importante realizar exames de rotina para detectar precocemente a doença renal”, complementa Alexandre Augusto Mannis.

DIAGNÓSTICO

Os rins desempenham a função de filtrar os resíduos tóxicos gerados pelas células e atuam como reguladores para manter o equilíbrio adequado de certas substâncias, como a água e os sais minerais presentes no sangue. A doença geralmente não apresenta sintomas, sobretudo no início.

“Os sinais consistem basicamente em falta de apetite, inchaço nos pés, pernas ou rosto, fadiga, anemia, pressão arterial elevada e urina com espuma, entre outros”, explica Larissa Rodrigues da Costa, nefrologista da Pró-Saúde.

Entre os principais fatores de risco estão diabetes, hipertensão arterial, obesidade, tabagismo, histórico familiar de doença renal, idade avançada e uso prolongado de certos medicamentos. “Muitos desses fatores estão diretamente relacionados aos hábitos de vida. Por isso, a prevenção consiste em dois pilares: adoção de hábitos mais saudáveis e informação sobre a doença para identificar de forma precoce”, enfatiza Larissa.

O diagnóstico precoce é fundamental para a controlar ou retardar a progressão da doença. Ele é realizado por meio de avaliação clínica e exames laboratoriais, como o de sangue e de urina, que identificam a dosagem da ureia e creatinina, marcadores da doença renal.

TRATAMENTO

Os cuidados médicos se tornam contínuos para controlar a condição e evitar complicações. Isso pode incluir medicamentos para controlar a pressão arterial e o açúcar no sangue, além de mudanças na dieta e no estilo de vida. Alguns pacientes podem precisar de diálise ou transplante renal para manter sua função renal.

A diálise é um tratamento que filtra o sangue para remover resíduos e excesso de líquidos do corpo. Existem dois tipos principais de diálise: hemodiálise e diálise peritoneal. A hemodiálise envolve o uso de uma máquina para filtrar o sangue fora do corpo, enquanto a diálise peritoneal usa um fluido especial que é inserido na cavidade abdominal para filtrar o sangue dentro do corpo.

O transplante renal é outra opção de tratamento para pacientes nefrológicos que sofrem de insuficiência renal avançada. Um transplante renal bem-sucedido pode melhorar significativamente a qualidade de vida do paciente e permitir que eles voltem a realizar atividades cotidianas.

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