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Se cuida

4 dicas para uma alimentação saudável na rotina universitária

Veja como uma dieta nutritiva pode ajudar no desempenho acadêmico

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 17:00

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

27 fev 2025 às 17:00
Se alimentar bem é fundamental para manter um bom desempenho nos estudos (Imagem garetsworkshop | Shutterstock)
Se alimentar bem é fundamental para manter um bom desempenho nos estudos Crédito: Imagem garetsworkshop | Shutterstock
Ter uma boa alimentação durante a vida universitária é essencial para garantir saúde, disposição e um bom desempenho acadêmico. Em meio à corrida dos estudos, experiências, atividades extracurriculares e outras responsabilidades, muitas vezes a alimentação acaba sendo negligenciada, fazendo com que muitos acabem pulando refeições, esquecendo de se hidratar adequadamente ou optando por lanches rápidos e pouco nutritivos.  
No entanto, segundo a coordenadora do curso de Nutrição do UniBrasil, Edilceia Domingues do Amaral Ravazzani, esses são erros comuns que podem ser evitados com algumas mudanças simples na rotina alimentar. Por isso, a seguir, confira 4 dicas para uma alimentação saudável na rotina universitária!

1. Não pule refeições e mantenha-se hidratado   

De acordo com Edilceia Domingues do Amaral Ravazzani, o erro mais frequente é deixar de se alimentar, especialmente no café da manhã, que é uma refeição fundamental para fornecer energia no início do dia. “ Muitos, na correria, pulam refeições ou mesmo esquecem de comer”, explica. Além disso, a baixa hidratação é outro problema recorrente. “ É importante destacar a necessidade da ingestão de 6 a 8 copos de água ao dia ” , ressalta.
A má alimentação não afeta apenas o corpo, mas também a mente.  “ Os nutrientes, especialmente os macronutrientes (proteínas, carboidratos e lipídios), são fundamentais na geração de energia, mas vitaminas e minerais também são essenciais para o funcionamento adequado do metabolismo e têm um papel importante na cognição e na resposta imunológica ” , afirma a especialista. 

2. Organize os alimentos

Para os universitários que enfrentam rotinas agitadas, o segredo está no planejamento. “ Pensar na alimentação com antecedência ajuda a manter uma dieta adequada. Uma dica é higienizar, picar e congelar frutas e legumes, que podem ser usados em sucos, lanches ou sopas de forma prática e rápida ” , sugere Edilceia Domingues do Amaral Ravazzani.  
Outra opção é preparar marmitas aos finais de semana, organizando assim as refeições da semana inteira. Esse método ajuda muito a manter a praticidade no momento de comer sem abrir mão da saúde.
Lanches práticos podem ser levados na bolsa para a faculdade (Imagem: asife | Shutterstock)
Lanches práticos podem ser levados na bolsa para a faculdade Crédito: Imagem: asife | Shutterstock

3. Tenha lanches rápidos disponíveis

Para evitar jejuns prolongados, que prejudicam o rendimento acadêmico, a nutricionista recomenda carregar frutas secas e oleaginosas , como amendoins e castanhas. Se possível, levar uma bolsa térmica com iogurtes, que podem ser combinados com aveia e frutas. Ao optar por lanches rápidos, o ideal é evitar frituras para não consumir gorduras em excesso.

4. Consuma alimentos que ajudam na concentração

Para melhorar a concentração e o desempenho acadêmico, Edilceia Domingues do Amaral Ravazzani sugere incluir alimentos ricos em zinco, ômega 3 e vitaminas do complexo B , que auxiliam no metabolismo energético e na memória.  “ Carnes, gema de ovo e frutos do mar são fontes de zinco; peixes de águas frias, linhaça e frutas fornecem ômega 3; já as vitaminas do complexo B estão presentes em carnes vermelhas e cereais integrais ” , explica. 

Importância dos hábitos saudáveis para a qualidade de vida  

Adotar hábitos saudáveis vai muito além de manter a forma física. É essencial para garantir energia, foco e bem-estar mental, especialmente na vida universitária, em que a rotina intensa pode gerar estresse e cansaço.  
Além da alimentação e hidratação adequadas, é fundamental evitar o sedentarismo . A prática regular de atividades físicas ajuda na manutenção do peso saudável, melhora a qualidade do sono e contribui para a saúde mental, reduzindo os níveis de ansiedade e promovendo a sensação de bem-estar.
Por Pedro Lima

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