Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • 5 suplementos para um bom funcionamento do corpo e uma saúde mais equilibrada
Equilíbrio

5 suplementos para um bom funcionamento do corpo e uma saúde mais equilibrada

Nutricionista explica como algumas pessoas precisam de suplementos obter todos os nutrientes de uma dieta equilibrada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

04 jun 2024 às 14:30

Publicado em 04 de Junho de 2024 às 14:30

Imagem Edicase Brasil
Suplementos alimentares auxiliam na manutenção de um organismo mais saudável Crédito: Shutterstock
O cuidado com a alimentação é um fator determinante para o funcionamento adequado do corpo, pois uma dieta equilibrada fornece os nutrientes essenciais necessários para a energia, crescimento, reparação e manutenção geral da saúde. No entanto, nem sempre é possível obter todos esses nutrientes, seja devido a restrições dietéticas, condições de saúde específicas ou estilo de vida. Nessas situações, o uso de suplementos alimentares pode ser indicado por médicos para preencher as lacunas nutricionais.
Abaixo, a especialista em Nutrição Funcional e nutricionista da True Source, Elaine Henzel, lista alguns suplementos e os seus benefícios para a saúde. Todavia, lembre-se: a orientação de um profissional de saúde é crucial para o uso adequado e seguro desses suplementos, assegurando que sejam complementares à dieta e atendam às necessidades individuais!

1. Colágeno

O colágeno, hoje, tem inúmeras indicações e finalidades. Por se tratar de peptídeos bioativos, ele age nas camadas mais profundas da pele, estimulando a produção de colágeno e queratina, proporcionando mais elasticidade e melhorando a hidratação. Além disso, é uma excelente fonte de proteína hipoalergênica. O colágeno também melhora a saúde intestinal, ajuda na qualidade do sono e é coadjuvante no tratamento da hipertensão arterial .
Por se tratar de uma proteína hipoalergênica, o colágeno não tem contraindicações. Além disso, é uma proteína que pode ser usada em qualquer idade, porém torna-se essencial a partir dos 24 anos, quando as mulheres começam a ter um declínio anual na produção endógena de colágeno.

2. Ômega 3

O ômega 3 é um tipo de ácido graxo essencial que desempenha muitas funções importantes. Ele não é produzido pelo corpo, portanto deve ser obtido via dieta ou suplementação. Ele é essencial para a saúde cardiovascular, mental e emocional. Atua no sistema nervoso central e cognitivo. Favorece a saúde da visão e ajuda na redução de processos inflamatórios.
O uso de suplementos de ômega 3 é contraindicado para pessoas que têm alergias aos frutos do mar. Além disso, pode ser usado em qualquer idade, desde que haja indicação médica ou nutricional.

3. Coenzima Q10

A coenzima Q10 (CoQ10) é uma substância semelhante a uma vitamina que desempenha papel fundamental em várias funções celulares do corpo. Ela está envolvida na produção de ATP, a principal fonte de energia das células, e ajuda a converter nutrientes em energia utilizável pelas células, especialmente nas mitocôndrias, as “usinas de energia” das células. Também atua como um antioxidante, ajudando a neutralizar os radicais livres nocivos no corpo. Isso pode reduzir o estresse oxidativo e proteger as células contra danos causados pelos radicais livres.
A suplementação da coenzima Q10 é contraindicada em casos de gravidez, amamentação e alergia. Além disso, um médico deve ser consultado para evitar a interação medicamentosa.
Imagem Edicase Brasil
Resveratrol ajuda na função cognitiva  Crédito: Shutterstock

4. Resveratrol

O resveratrol é um composto natural encontrado na casca de alguns alimentos. Produzido a partir do processo de fermentação por leveduras, tem como funções principais:
  • Ação antioxidante;
  • Anti-inflamatória;
  • Atividade antibacteriana;
  • Vasodilatadora;
  • Cognitiva.
Hoje, na ciência, existem milhares de artigos científicos mostrando seus efeitos benéficos sobre:
  • Longevidade;
  • Antienvelhecimento;
  • Saúde óssea;
  • Memória;
  • Raciocínio;
  • Função cognitiva;
  • Melhora da saúde cardiovascular;
  • Pele.
É importante no processo de envelhecimento, pois, à medida que envelhecemos, nossas mitocôndrias (as usinas geradoras de energia dentro de nossas células) perdem capacidade e prejudicam as funções celulares. O trans-resveratrol penetra nas células, rejuvenescendo as mitocôndrias e proporcionando mais longevidade.
A suplementação é contraindicada em casos de gravidez, amamentação e alergia. Além disso, um médico deve ser consultado para evitar a interação medicamentosa.

5. Metilfolato

O L-metilfolato é a forma ativa da vitamina B9, fundamental para a manutenção da saúde. Ele está ligado a diversos processos importantes no corpo, como eliminação de toxinas; redução da homocisteína (um marcador inflamatório); melhora da cognição e do humor; desenvolvimento adequado do tubo neural do bebê durante a gestação.
Ele também é importante para a formação de hemácias, a manutenção do sistema imunológico e o processo de divisão celular. O L-metilfolato se mostra especialmente importante para a saúde da mulher e o desenvolvimento do bebê durante a gestação. Além disso, trata-se de uma vitamina fundamental para mulheres que usam anticoncepcionais.
A suplementação é contraindicada em casos de alergia. Além disso, um médico deve ser consultado para evitar a interação medicamentosa.

Veja Também

Cetamina: o que é a substância ligada à morte de Djidja Cardoso

Infecção bacteriana: entenda a condição que afetou a atriz Mônica Martelli

Veja o que comer antes e depois do treino para ganhar massa muscular e perder peso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alimentação Comida Suplemento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados