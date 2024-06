Cetamina: o que é a substância ligada à morte de Djidja Cardoso

A cetamina é um anestésico hospitalar usado em diversos países, incluindo o Brasil, com a finalidade de sedação

A polícia do Amazonas investiga a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso e uma seita que a mãe e o irmão da vítima estariam envolvidos. A cetamina, droga encontrada na casa de Djidja e supostamente utilizada pela família, é um anestésico de uso humano e veterinário. Ela foi descoberta em 1962 e está na Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial de Saúde.

Atualmente há no Brasil, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a escetamina intranasal é utilizada para tratamento de depressão resistente aos medicamentos por via oral e para depressão moderada a grave, com comportamento suicida. “Mesmo em dose baixa, os pacientes podem apresentar sintomas psicóticos e dissociação, pode causar sedação, elevação da pressão arterial, náuseas e vômitos, porém na dose sub anestésica estes efeitos colaterais tendem a melhorar rápido, a cada nova aplicação".