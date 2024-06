9 dias internada

Infecção bacteriana: entenda a condição que afetou a atriz Mônica Martelli

As infecções bacterianas podem afetar diversas partes do corpo. E os sintomas vão depender do local do corpo que a bactéria invadiu

Mônica Martelli foi diagnosticada com uma infecção bacteriana. (Reprodução @monicamartelli)

A atriz Mônica Martelli passou nove dias internada, após ser diagnosticada com uma infecção bacteriana. A artista já recebeu alta, mas deverá permanecer em repouso para seguir o tratamento recomendado pelos médicos.

"Estar diante do meu público é um ato de devoção e entrega. Pra isso eu preciso estar bem e com saúde. Por razão de uma infecção bacteriana, infelizmente minha peça 'Minha vida em Marte', em Brasília, precisará ser adiada. Estive internada por 9 dias, recebi alta e continuo meu tratamento em casa, mas minha recuperação plena não ocorrerá a tempo da apresentação marcada para o dia 06/06. Estaremos juntos, Brasília, mas precisaremos mudar um pouco os planos. Nos veremos dia 26 de Junho, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e vai ser incrível e ainda mais especial", escreveu a atriz no Instagram.

Entenda a condição

Infecções bacterianas são doenças causadas por bactérias. A infectologista Rubia Miossi explica que essas bactérias podem vir do próprio corpo, porque em vários locais no nosso corpo existem micro-organismos que convivem com a gente, como na pele, na região vaginal e no intestino, por exemplo.

"São bactérias que precisam estar ali para ter um bom equilíbrio do nosso organismo. Quando esse micro-organismo sai e vai parar em outro local, acontece uma infecção bacteriana. Também podemos pegar essa bactéria de outro animal ou ser vivo".

As infecções bacterianas podem afetar diversas partes do corpo. E os sintomas vão depender do local do corpo que a bactéria invadiu. Enter os mais comuns estão febre alta, dor na parte do corpo onde ocorreu a infecção e cansaço. "Se a infecção for na urina pode ocorrer a queimação para fazer xixi, dor e também sair sangue na urina. Se for no sangue vai dar febre, calafrios e tremor. Se for por bactéria no cérebro, o que vai ter é dor de cabeça, sonolência e irritabilidade. Tudo vai depender de onde a bactéria está", diz a infectologista.

São inúmeras as infecções que a bactéria pode causar, como meningite, pneumonia, infecção generalizada, diarreia, infecção urinária e no coração Rubia Miossi • Infectologista

As doenças causadas por bactérias, de uma maneira geral, são tratadas com o uso de antibióticos. "Dependendo da bactéria, tem um antibiótico certo para ela. E conforme o lugar onde ela está, existe o antibiótico que vai chegar no local e matar essa bactéria. Algumas infecções por bactéria, principalmente as intestinais, não é preciso usar o remédio, porque o próprio organismo vai resolver o problema", explica a médica.

Rubia Miossi ressalta que não é toda a infecção bacteriana que é perigosa. "Algumas são fáceis de serem tratadas. Outras são muito perigosas, como a meningite e as infecções no sangue e no coração, que podem levar a morte. Tudo vai depender do local que a bactéria invadiu", finaliza.

