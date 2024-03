Atividade física

Quer começar a correr? Veja os benefícios e as dicas para iniciar a atividade

Quem deseja correr deve começar gradualmente, alternando entre corrida e caminhada para evitar lesões

Quem quer começar a correr deve começar alternando entre corrida e caminhada. (Shutterstock)

Nos dias agitados em que vivemos, encontrar uma atividade que promova tanto a saúde mental quanto física pode parecer um desafio. Uma opção mais acessível é a corrida. Mais do que um simples exercício, correr tornou-se uma prática revigorante que requer pouco mais do que vontade e um par de tênis. Que tal começar a atividade? E uma boa oportunidade é a prova Corrida da Penha, que acontece em 31 de março, em Vila Velha.

Nessa jornada para uma vida mais saudável, a corrida se destaca como uma aliada versátil, sem a necessidade de investir em equipamentos caros ou pertencer a academias. A rua, a trilha ou até mesmo a esteira se tornam o seu campo de treino, e o simples ato de dar passos pode desencadear uma série de benefícios surpreendentes, como explica o profissional de educação física Julio Paul, treinador de corrida.

“A primeira coisa que oriento para quem deseja começar a correr é iniciar gradualmente, alternando entre corrida e caminhada para evitar lesões. Importante também alternar os dias, sempre intercalando. Outra dica é manter uma postura ereta e sempre fazer um aquecimento antes de correr”, afirma Julio.

O profissional também orienta aumentar a intensidade e a distância gradualmente conforme a resistência do praticante for melhorando. “É muito importante que a pessoa escute os sinais do corpo e descansar quando for necessário. Criar o hábito de correr envolve começar devagar e aumentar gradualmente a intensidade e a frequência dos treinos. Sempre indico a escolha de um horário consistente e metas realistas. Além de começar com distâncias curtas e, com certeza, celebrar pequenos progressos para manter a motivação.”

Segundo o presidente do Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo, Ibsen Pettersen, as orientações de um profissional de educação física são essenciais nesse processo para que o praticante da atividade não sofra lesões e saiba o que fazer antes, durante e depois do treino. O profissional poderá personalizar o treinamento conforme as necessidades específicas de cada indivíduo. “Seja para perda de peso, melhoria da resistência ou superação de limites pessoais, um plano de corrida adaptado às metas individuais potencializa os resultados e minimiza o risco de lesões.”

Genilson Mendes, que também é profissional de educação física e atua na área de corrida, completa dizendo que qualquer pessoa, que não tenha impedimento fisiólogo ou anatômico, pode correr, lembrando que treinar corrida e praticar corrida como atividade são situações diferentes.

“Se o indivíduo planeja ser um corredor, o treino deve ser diferenciado, com a intervenção de profissionais da saúde como nutricionista, médico e também profissional de educação física. Já se o objetivo é a prática da atividade como hábito saudável, sempre oriento inicialmente para um fortalecimento neuromuscular que contribui na prevenção de lesões e na eficácia do treinamento. Envolve a melhoria da comunicação entre o sistema nervoso e os músculos.”

A escolha do tênis adequado para corrida e uma roupa leve com proteção solar também devem fazer parte do processo para início da atividade Genilson Mendes • Profissional de educação física

Melhoria no sistema cardiovascular e aumento da resistência

Segundo o profissional Julio, a corrida oferece diversos benefícios para a saúde, incluindo melhoria no sistema cardiovascular, aumento da resistência, controle do peso, fortalecimento muscular, e também contribui para a saúde mental, reduzindo o estresse e melhorando o humor.

Além disso, promove a socialização e pode ser uma forma eficaz de prevenir doenças crônicas. Sem falar que a prática pode ser eficaz para ajudar na perda de peso, pois queima calorias. Porém, se objetivo principal é perder peso, o acompanhamento de um nutricionista pode contribuir com o resultado, pois a perda de peso também depende da dieta e de outros fatores.

Consultar um profissional de saúde é sempre recomendado antes de iniciar um novo programa de exercícios, principalmente se estiver acima do peso. A recomendação é procurar um médico e fazer um check-up antes de iniciar a atividade. Essa iniciativa é crucial para avaliar a aptidão física, identificar potenciais problemas de saúde e garantir que a pessoa está segura para praticar a atividade.

Vem aí a 11ª Corrida da Penha

Já estão abertas as inscrições para a 11° edição da Corrida da Penha. Ela acontece no dia 31 de março, com largada na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica, e chegada na Prainha, em Vila Velha. Além da corrida para adultos, terá a tradicional Corridinha da Penha para as crianças, com percurso menor.

10ª edição da Corrida da Penha. (Carlos Alberto Silva)

Os participantes da corrida vão receber um kit com camisa do evento, número de competição, chip para cronometragem e também dois meses de assinatura gratuita em A Gazeta + Clube A Gazeta.

