Se cuida

4 benefícios da corrida no bem-estar físico e mental

Veja como este esporte acessível pode favorecer a saúde

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 16:25

A corrida, um esporte de baixo custo, pode ser praticada em qualquer lugar e tem um impacto direto na qualidade de vida Crédito: Imagem: Maridav | Shutterstock

A corrida é um esporte que tem conquistado um número cada vez maior de adeptos no Brasil. Seja em parques, ruas ou eventos organizados, é comum ver pessoas de diferentes idades praticando a modalidade. A modalidade, no país, dobrou de tamanho em 2024, com aumento de 109% no número de clubes, segundo o Year in Sport 2024 do Strava. >

Isso se deve aos diversos benefícios que a corrida oferece, como a melhora do condicionamento físico, o auxílio no controle do peso e a redução do estresse. Além disso, por ser uma atividade acessível, que pode ser praticada ao ar livre e com poucos equipamentos, ela se tornou uma opção atrativa para quem busca qualidade de vida e bem-estar. >

Para a Dra. Karen Sukadolnik, médica de família e comunidade da Sami Saúde, o destaque não está apenas na performance ou no pódio: mas, sim, nas pessoas comuns que descobriram na corrida uma aliada da saúde física e mental. Uma escolha simples, mas poderosa, capaz de impactar diretamente a qualidade de vida. >

Corrida como símbolo de uma nova consciência em saúde

O aumento na procura pela corrida, segundo a profissional, reflete o surgimento de uma nova consciência sobre saúde e bem-estar. Trata-se de um movimento que vai além do universo dos atletas profissionais e envolve pessoas que escolhem caminhar, correr, alimentar-se melhor e inserir o cuidado com o corpo e a mente em sua rotina, com consistência e responsabilidade. >

>

“A verdadeira transformação na saúde não acontece com esforços isolados, mas com escolhas consistentes ao longo do tempo. Priorizar a prevenção e manter um acompanhamento contínuo é a forma mais eficaz de evitar problemas futuros e garantir mais qualidade de vida e autonomia. Sempre digo que a saúde é um processo em construção — começa e se mantém todos os dias. E o papel do esporte vai muito além da performance: ele se tornou uma expressão de cuidado, prazer e prevenção”, destaca a Dra. Karen Sukadolnik. >

A corrida é um esporte que pode ajudar no fortalecimento dos vínculos sociais Crédito: Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock

Benefícios diretos da corrida no bem-estar físico e mental

A Dra. Karen Sukadolnik reforça os principais aliados que têm feito com que pessoas comuns estejam cada vez mais colocando o hábito da corrida no dia a dia: >

Controle do estresse e da ansiedade: a liberação de endorfinas durante o exercício físico melhora o humor e reduz sintomas de ansiedade e depressão;

Saúde do coração e regulação do metabolismo: movimentar o corpo regularmente contribui para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e da glicose;

Estabelecimento de uma rotina de autocuidado: manter um hábito, como correr ou caminhar, reforça o compromisso com o bem-estar e facilita outras práticas saudáveis, como dormir melhor e se alimentar com mais atenção;

Vínculos sociais: caminhar ou correr regularmente pode fortalecer não só a saúde física, mas também os vínculos sociais. Essas práticas incentivam o convívio em grupo, promovem encontros em parques, clubes ou corridas de rua e facilitam novas conexões. >

Por Rafaela Peres >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta