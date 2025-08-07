Se cuida

Veja por que alongar e aquecer antes da corrida

Dedicar alguns minutos a esses cuidados faz toda a diferença na saúde e no rendimento físico

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 17:25

O aquecimento e o alongamento antes da corrida ajudam a evitar lesões Crédito: Imagem: Manu Reyes | Shutterstock

A corrida de rua é uma modalidade que se popularizou entre os brasileiros nos últimos anos. Não é à toa que o número de encontros entre os praticantes da atividade tem aumentado. Segundo um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), com apoio da agência de Relações Públicas Esporte & Negócio, divulgado no 3º Summit ABRACEO/CBAt, mais de 2,8 mil eventos de corrida de rua foram realizados no Brasil em 2024, com crescimento de 29% em relação a 2023.

Nesse contexto, aquecer e alongar antes de iniciar a corrida é essencial para preparar o corpo de forma adequada. Por isso, o Dr. Alexandre Guedes, médico especialista em ortopedia esportiva, do tratamento da coluna e de cirurgias minimamente invasivas, explica os benefícios dessas práticas e os melhores tipos para inserir no dia a dia. Veja!

Funções do aquecimento

Oaquecimentoé o primeiro passo antes de iniciar qualquer atividade física vigorosa, como a corrida. Ele envolve realizar exercícios de baixa intensidade para elevar gradualmente a temperatura do corpo e preparar os sistemas musculares, cardiovasculares e respiratórios para o esforço que está prestes a acontecer.

A prática também permite o aumento da circulação sanguínea (que melhora o suprimento de oxigênio e nutrientes para os tecidos, preparando-os para o esforço físico), a melhora da flexibilidade, a ativação neuromuscular (estimula os impulsos nervosos para os músculos, tornando-os mais responsivos aos comandos do sistema nervoso central) e a preparação cardiovascular (aumenta a frequência cardíaca, preparando o coração e os vasos sanguíneos para o aumento da demanda de oxigênio e nutrientes durante a corrida).

Importância do alongamento

O alongamento caracteriza-se por ser uma prática que visa melhorar a flexibilidade muscular (músculos e tendões flexíveis têm menos probabilidade de serem esticados ou rasgados durante o exercício) e a amplitude de movimento das articulações.

Além disso, a atividade promove equilíbrio muscular (auxiliando no equilíbrio adequado entre grupos musculares), redução da tensão muscular (pois, ao alongar, o corredor pode reduzir a tensão muscular e o acúmulo de resíduos metabólicos, como ácido lático, que podem causar fadiga e aumentar o risco de lesões).

A prática também promove maior consciência corporal, afinal o alongamento requer atenção à postura e à técnica, o que aumenta a consciência corporal e ajuda a corrigir desequilíbrios posturais ou mecânicos que podem levar a lesões.

Melhor momento para alongar

Apesar de ser uma parte importante de um programa de exercícios, o momento adequado para o alongamento é motivo de debate. A recomendação atual é que o alongamento estático, no qual você mantém uma posição por um tempo, seja feito após o aquecimento ou após o término da atividade física.

“Embora o alongamento estático tenha benefícios em termos de flexibilidade, alguns estudos indicam que o fazer antes do aquecimento pode diminuir temporariamente a força e o desempenho muscular, o que não é ideal para atividades que exigem potência, como a corrida. Em vez disso, os alongamentos dinâmicos, que envolvem movimentos controlados e repetitivos, são mais apropriados antes da corrida, pois ajudam a aquecer os músculos sem comprometer a força e o poder”, explica o Dr. Alexandre Guedes.

Benefícios do alongamento pós-corrida

O alongamento pós-corrida é tão importante quanto antes da atividade, pois ajuda a evitar lesões e promover uma boa recuperação muscular. “Se as pessoas soubessem que o alongamento pós-corrida promove uma lista enorme de benefícios, elas certamente se lembrariam dele com mais atenção”, alerta o Dr. Alexandre Guedes.

Alguns desses benefícios são:

Redução da tensão muscular;

Flexibilidade e amplitude de movimento;

Prevenção de aderências e fibrose;

Melhora da circulação sanguínea;

Prevenção de cãibras;

Promoção da recuperação muscular;

Relaxamento mental.

O ideal é que o alongamento após os treinos seja feito de forma mais suave e focada, evitando movimentos bruscos ou extremos, especialmente se os músculos ainda estiverem quentes e sensíveis após os exercícios.

O alongamento é essencial para preparar o corpo para a corrida Crédito: Imagem: fatir29 | Shutterstock

Tipos de aquecimento e alongamento para corredores

Aquecimento

Caminhada rápida:comece com uma caminhada rápida por 5-10 minutos para aumentar gradualmente a frequência cardíaca e a circulação sanguínea;

Trote leve:em seguida, faça um trote leve por 5 minutos para preparar os músculos e as articulações para a corrida. Aumente gradualmente a velocidade do trote ao longo desse período;

Drills ou exercícios para as pernas:realize alguns exercícios funcionais ou drills, como skipping, saltos, movimentos laterais, para ativar os músculos e melhorar a coordenação e o equilíbrio.

Alongamentos

Alongamento dinâmico para as pernas: balanço de pernas para frente e para trás, ou elevação de joelhos alternados, para aquecer os músculos dos membros inferiores;

Alongamento para a panturrilha:coloque-se em uma posição de alongamento de panturrilha, apoiando as mãos em uma parede ou estrutura estável. Estenda uma perna para trás com o calcanhar no chão e a outra à frente, flexionando o joelho. Mantenha as costas retas e sinta o alongamento na panturrilha da perna estendida. Troque de perna após 15-30 segundos.

“Após a corrida, sugiro que você faça uma sessão de alongamento estático, mantendo cada posição de alongamento por 15-30 segundos, para ajudar a relaxar e alongar os músculos”, ressalta o Dr. Alexandre Guedes.

Praticando corrida com segurança

Abaixo, veja algumas dicas para praticar a corrida com segurança e evitar lesões!

Escute o seu corpo: preste atenção aos sinais do seu corpo, como dor, desconforto ou fadiga excessiva. Descanse quando necessário e não ignore sintomas persistentes de lesões.

Varie o terreno: correr em diferentes tipos de superfícies, como grama, terra batida ou trilha, pode ajudar a reduzir o estresse repetitivo em certas áreas do corpo e melhorar a força e a estabilidade muscular.

Fortaleça o corpo inteiro: inclua exercícios de fortalecimento muscular em sua rotina, focando não apenas as pernas, mas também o core, os glúteos e os músculos estabilizadores. Isso ajudará a melhorar a biomecânica da corrida e prevenir lesões.

Equilibre o treinamento: misture treinos de velocidade, de resistência, intervalados e de recuperação, visando evitar sobrecarregar o corpo e desenvolver uma base de condicionamento físico sólida.

Descanse e recupere: o descanso é essencial para a recuperação muscular e para a prevenção de lesões. Certifique-se de ter dias de descanso programados e considere a inclusão de atividades de recuperação, como alongamento suave, yoga e massagem.

Por Fábio Malvezzi e Redação Edicase

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta