Venezuela: o que se sabe sobre o acordo de Trump que dá aos EUA acesso às reservas venezuelanas

O pacto prevê a criação de uma nova empresa, formada pelo governo americano e um operador privado ainda não identificado, com direitos sobre grandes áreas de exploração de petróleo venezuelano. Segundo informações divulgadas pelo governo interino da Venezuela, o acordo terá duração de 25 anos e contempla o desenvolvimento de 17 campos estratégicos, com capacidade potencial de produção superior a 1,5 milhão de barris por dia.