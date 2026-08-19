Mais de 200 celulares são recuperados em operação da Polícia Civil no ES

Ao todo, 277 celulares foram recuperados pela Polícia Civil durante a Operação Última Chamada, realizada em todos os municípios da Grande Vitória entre o último dia 10 e esta quarta-feira (19). Segundo a corporação, quatro pessoas foram presas — duas por receptação qualificada e outras duas por receptação dolosa — e diversas lojas foram fiscalizadas.





O superintendente de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), delegado Ícaro Ruginski, informou que um dos suspeitos abordados em Vila Velha nesta quarta-feira estava com 127 celulares, que foram recuperados pela Polícia Civil.





O superintendente de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), delegado Ícaro Ruginski, disse que um dos presos em Vila Velha nesta quarta estava sob posse de 127 aparelhos telefônicos, que foram recuperados pela PC. "Esse indivíduo foi conduzido para delegacia e, no momento, está se decidindo sobre sua atuação ou não", disse o delegado.





Em Vitória, um homem também foi preso com dois telefones que, segundo a polícia, ele havia acabado de comprar. Já na Serra, outro homem foi preso preventivamente, e dez celulares que estavam em posse dele foram recuperados.





Além disso, duas lojas de aparelhos eletrônicos em Guarapari e uma em Vitória foram fechadas após a polícia encontrar celulares de procedência criminosa nos estabelecimentos.





Do total de aparelhos recuperados durante a operação, 122 foram entregues no último sábado (15), quando 500 pessoas foram intimadas, por meio do Projeto Recupera, a devolver celulares com restrições por furto e roubo. Segundo o delegado, pessoas intimadas que não compareceram poerão ser investigadas por receptação.





“Porque, em um dado momento, o aparelho roubado passou na mão delas. Agora, a gente vai investigar se a pessoa dolosamente já não passou esse aparelho para frente para não ficar no prejuízo”, explicou.