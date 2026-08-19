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Última Chamada

Mais de 200 celulares são recuperados em operação da Polícia Civil no ES

Quatro pessoas foram presas por receptação durante ação realizada entre os dias 10 e 19 de agosto

Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 17:57

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

19 ago 2026 às 17:57
277 celulares recuperados durante a Operação Última Chamada
277 celulares recuperados durante a Operação Última Chamada Divulgação/PC

Ao todo, 277 celulares foram recuperados pela Polícia Civil durante a Operação Última Chamada, realizada em todos os municípios da Grande Vitória entre o último dia 10 e esta quarta-feira (19). Segundo a corporação, quatro pessoas foram presas  duas por receptação qualificada e outras duas por receptação dolosa  e diversas lojas foram fiscalizadas.


O superintendente de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), delegado Ícaro Ruginski, informou que um dos suspeitos abordados em Vila Velha nesta quarta-feira estava com 127 celulares, que foram recuperados pela Polícia Civil.


superintendente de Polícia Regional Metropolitana (SPRM), delegado Ícaro Ruginski, disse que um dos presos em Vila Velha nesta quarta estava sob posse de 127 aparelhos telefônicos, que foram recuperados pela PC. "Esse indivíduo foi conduzido para delegacia e, no momento, está se decidindo sobre sua atuação ou não", disse o delegado.


Em Vitória, um homem também foi preso com dois telefones que, segundo a polícia, ele havia acabado de comprar. Já na Serra, outro homem foi preso preventivamente, e dez celulares que estavam em posse dele foram recuperados.


Além disso, duas lojas de aparelhos eletrônicos em Guarapari e uma em Vitória foram fechadas após a polícia encontrar celulares de procedência criminosa nos estabelecimentos.


Do total de aparelhos recuperados durante a operação, 122 foram entregues no último sábado (15), quando 500 pessoas foram intimadas, por meio do Projeto Recupera, a devolver celulares com restrições por furto e roubo. Segundo o delegado, pessoas intimadas que não compareceram poerão ser investigadas por receptação.


“Porque, em um dado momento, o aparelho roubado passou na mão delas. Agora, a gente vai investigar se a pessoa dolosamente já não passou esse aparelho para frente para não ficar no prejuízo”, explicou.

Parte dos celulares recuperados na Operação Última Chamada
Parte dos celulares recuperados na Operação Última Chamada Divulgação/PC
Confira quantos aparelhos foram recuperados

Nesta quarta-feira (19)

  • Vitória: 1;
  • Vila Velha: 127;
  • Serra: 10.

Entre 10 e 18 de agosto
  • Vitória: 4;
  • Vila Velha: 3;
  • Serra: 4;
  • Cariacica: 1;
  • Guarapari: 5.

No último sábado (15), dia da mobilização do Projeto Recupera
  • Total de 122.
Celulares encontrados em ônibus serão levados à PC

Durante coletiva realizada nesta quarta-feira (19), o delegado também informou que a Polícia Civil firmou um termo de cooperação técnica com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).


O acordo, publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, prevê que os celulares encontrados em ônibus, terminais do Sistema Transcol e no Aquaviário sejam encaminhados à sede do Projeto Recupera.


“Os celulares encontrados pela Ceturb serão levados mensalmente para o Projeto Recupera”, explicou o delegado.

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