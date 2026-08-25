Suspeito de matar jovem em disputa entre grupos de agiotagem é preso em Vitória

Quando divulgou as primeiras prisões, o delegado George Zan informou que Júlio e Douglas faziam parte de grupos rivais envolvidos com a prática de agiotagem. Segundo as investigações, um desentendimento relacionado à atuação dos grupos na região teria motivado o crime.





"A vítima trabalhava para um desses grupos e o autor tem relação com o grupo rival. Eles tiveram um desentendimento na questão da dominância da prática de agiotagem na região”, explicou o delegado George Zan, na época.





Na noite de 18 de janeiro de 2025, Douglas teria ido de moto até a região acompanhado de um comparsa e parado a duas ruas de distância da casa da vítima. Em seguida, desceu do veículo e seguiu a pé até o imóvel de Júlio, conforme mostraram imagens de uma câmera de segurança (veja acima).





Ao perceber que poderia ser baleado, Júlio correu para dentro da residência, assim como a criança de 6 anos. O suspeito, segundo a investigação, foi atrás. Na tentativa de proteger o filho, a mãe da criança entrou na frente dos disparos e acabou baleada. Júlio também foi atingido e não resistiu aos ferimentos.





Após o crime, o suspeito fugiu correndo e, em seguida, encontrou o comparsa, que o aguardava em uma motocicleta.



