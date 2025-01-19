Jovem é assassinado por motociclista e amiga acaba baleada em Vitória

Um jovem de 28 anos foi assassinado a tiros no bairro São José, em Vitória , na noite de sábado. O crime aconteceu quando a vítima estava com uma amiga, de 25 anos, que também foi atingida pelos disparos. A moça contou toda a situação à Polícia Militar no Pronto Atendimento de São Pedro, na Capital, para onde os dois foram levados, inicialmente.

Após receber os primeiros atendimentos médicos, a jovem baleada precisou ser transferida de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. "O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", explicou.