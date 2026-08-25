Mortes de macacos aumentam na Flona de Pacotuba no ES e chegam a 12 em 2026

Os acidentes envolvendo macacos aumentaram na Floresta Nacional (Flona) de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra a unidade, 12 casos foram registrados somente em 2026, entre animais mortos e feridos. Atropelamentos, choques elétricos e ataques de cães estão entre as principais causas.





Em 2024, foram registradas duas mortes de macacos-prego: um animal foi atropelado e outro morreu após sofrer uma descarga elétrica. No ano seguinte, foram quatro ocorrências, sendo duas mortes — também por atropelamento e eletrocussão — e dois animais encontrados vivos após choques.





Já em 2026, até meados de agosto, sete macacos-prego foram encontrados mortos e cinco bugios-ruivos, espécie ameaçada de extinção, foram encontrados vivos. De acordo com a gestão da Flona, os casos estão relacionados principalmente a atropelamentos nas rodovias que cortam a unidade, eletrocussões, ataques de cães e causas ainda não determinadas.





Os casos de causa indeterminada estão sendo analisados por pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A unidade informou que reforça ações de conscientização sobre trânsito, animais domésticos e infraestrutura elétrica na região. As estradas que cortam a Flona são a ES 483 e a via de acesso a Monte Alegre. Até o momento, não há suspeita de febre amarela nem registro de febre maculosa relacionado aos casos.