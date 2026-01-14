Filhote de macaco-prego 'chora' após mãe ser atropelada no Sul do ES; vídeo

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:40
Uma fêmea de macaco-prego morreu após ser atropelada na Rodovia João Domingos Zago, que corta a Floresta Nacional de Pacotuba, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (13). O filhote, que acompanhava o animal, sobreviveu e permaneceu abraçado ao corpo da mãe, cena que comoveu quem presenciou. No vídeo gravado por testemunhas, o pequenino emite sons "chamando" pela mãe, abraçado ao corpo dela (veja cima).
Nas imagens, a cena de sofrimento do filhote chamou a atenção, dando a impressão de que ele está "chorando". O corpo do animal foi retirado da pista por servidores da unidade de conservação ambiental e o filhote foi resgatado. A chefe do parque, Augusta Rosa Gonçalves, contou que, na mesma data, duas cobras e uma cadela também morreram vítimas de atropelamento.
Nas redes sociais, o perfil da floresta alertou os motoristas para respeitarem o limite de velocidade na estrada que corta a floresta. "Os bichos estão apenas tentando atravessar o próprio habitat, fragmentado por estradas, na tentativa de buscar recursos como alimento e água. Por isso, REDUZA A VELOCIDADE! Olhe ao redor! Respeite a sinalização! Isso te custará poucos minutos. Sua imprudência tem custado uma eternidade em sofrimento para eles!", destacou a publicação.
A Floresta Nacional é uma unidade de conservação de uso sustentável, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), focada na pesquisa científica e na conservação da Mata Atlântica. A unidade protege uma área de 449,40 hectares do bioma Mata Atlântica.
