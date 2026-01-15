Filhote de macaco-prego que teve mãe atropelada é resgatado no Sul do ES

O filhote de macaco-prego que perdeu a mãe atropelada em uma rodovia no Sul do Espírito Santo foi resgatado nesta quinta-feira (15). O acidente ocorreu na terça-feira (13), na Rodovia João Domingos Zago, que corta a Floresta Nacional de Pacotuba, interior de Cachoeiro de Itapemirim .

Uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) levou o animal para receber atendimento médico veterinário na Grande Vitória. Em seguida, ele será levado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, Norte do ES, onde passará por um processo de reintrodução à natureza.