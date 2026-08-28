Os penduricalhos continuam sem freio

Em fevereiro, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento dos valores pagos acima do teto em todos os três poderes da República, e o STF proibiu a criação de novas leis ou atos que instituíssem vantagens financeiras para burlar o limite estabelecido na Constituição.





Disse o ministro na ocasião: “Há um fenômeno de multiplicação anômala de verbas indenizatórias incompatíveis com a Constituição”, como o pagamento de “auxílio-peru” e “auxílio-panetone”, “gerando supersalários”, o que "não possui precedentes no direito brasileiro, tampouco no direito comparado nem mesmo nos países mais ricos do planeta”.





Os “penduricalhos”, como foram chamados pelo ministro, são as verbas indenizatórias, gratificações e auxílios que são somados às remunerações dos servidores. A lista dos “penduricalhos” é longa e vai desde a escala 3x1 (o funcionário tem direito a uma folga em cada três dias trabalhados, podendo receber essa folga em dinheiro), pagamento das mensalidades de escola para filhos de até 24 anos, auxílio-transporte, e auxílios para compra de livros, computadores e tablets, sem falar nos pagamentos retroativos dos chamados “direitos adquiridos”. Só em 2025 esses benefícios extra-teto custaram mais de R$ 10 bilhões aos cofres públicos.





A reação foi imediata do “lobby” poderoso da elite do funcionalismo público brasileiro que recebe supersalários e logo o STF teve que ceder à pressão para permitir o pagamento das chamadas “verbas indenizatórias” desde que se obedecesse ao limite de 35% do teto constitucional e que também os adicionais por tempo de serviço se limitassem a 35%. Em resumo, o STF criou um novo teto salarial para o funcionalismo público (de R$ 46,3 mil mais 70%) que agora chega a R$ 78,4 mil.





Estaria “pacificada” a questão com o novo teto? Enganou-se quem pensou que sim. Bastou o STF ter acesso aos pagamentos realizados pelos tribunais espalhados pelo país em julho para constatar que sete desses tribunais fizeram pagamentos acima do novo teto.