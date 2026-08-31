O que é o 'maior acordo petrolífero da história' anunciado por EUA e Venezuela — e por que ele é tão controverso

O próprio Trump destacou esse dado ao anunciar o acordo e afirmou que ele "mais que duplica as reservas de petróleo americanas, aumenta consideravelmente nosso abastecimento de petróleo e reduz substancialmente o preço da gasolina para todos os americanos durante muitos anos, ao mesmo tempo que ajuda a manter a Venezuela no caminho para um sucesso extraordinário e uma grande prosperidade".