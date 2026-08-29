Quer parar de fumar? Veja onde buscar tratamento gratuito na Grande Vitória

Quem deseja parar de fumar pode buscar tratamento gratuito nas unidades de saúde dos municípios da Grande Vitória. Os atendimentos incluem grupos de apoio, avaliação médica e, quando necessário, uso de medicamentos e acompanhamento de profissionais de diferentes áreas.
Os serviços ganham destaque com o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado neste sábado (29). Criada em 1986, a data tem como objetivo conscientizar a população sobre os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).
O tabagismo é responsável pela morte de mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo anualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Desse total, mais de 1,6 milhão de mortes estão relacionadas ao fumo passivo, que ocorre quando pessoas que não fumam são expostas à fumaça do tabaco.
Os atendimentos são gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Confira abaixo como funciona em cada município da Grande Vitória.
Cariacica
Cariacica oferece o Programa de Apoio à Pessoa Tabagista (PAPT). Segundo a prefeitura, no momento, a única unidade com inscrições abertas é a Unidade Básica de Saúde de Oriente.
Para se inscrever, é necessário informar nome, telefone e número do cartão do SUS. No momento da inscrição, o paciente já recebe a data para uma avaliação individual. Durante o atendimento, um profissional de saúde conversa com a pessoa sobre a relação com o cigarro, o histórico de consumo e as dificuldades para parar de fumar, além de apresentar as etapas do tratamento. Depois dessa avaliação, o paciente passa a participar do Grupo de Apoio Terapêutico ao Tabagista (GATT).
Os participantes dos encontros em grupo têm acesso a acompanhamento médico, odontológico e, quando necessário, de outros profissionais de saúde.
Para casos que necessitem de medicamentos para auxiliar no tratamento, como adesivos de nicotina, o médico responsável avalia individualmente a situação de cada paciente.
Vila Velha
Vila Velha mantém atendimento contínuo pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNTC). Os interessados podem procurar as unidades de Jaburuna, Coqueiral de Itaparica, Gaivotas, Vila Nova, Araçás, Ibes, Divino Espírito Santo, Jardim Colorado, Vila Garrido, Vila Batista, Santa Rita, Dom João Batista, Ataíde, Paul, São Torquato, Rio Marinho, Vale Encantado, Jardim Marilândia, Barramares, Ulisses Guimarães, Barra do Jucu, Jabaeté, Terra Vermelha, Morada da Barra, Riviera da Barra e Ponta da Fruta.
O primeiro atendimento consiste em uma entrevista com a equipe, que avalia as condições de saúde do paciente, incluindo possíveis comorbidades e alergias, para definir a estratégia de tratamento mais adequada.
O acompanhamento é individualizado e pode incluir adesivos de nicotina, medicamentos ou goma de mascar, conforme a avaliação de cada paciente. O programa também realiza encontros semanais, com orientações sobre os efeitos do cigarro, exercícios de relaxamento e estratégias para ajudar a manter a abstinência.
Vitória
Em Vtória, todas as Unidades Básicas de Saúde estão disponíveis para o tratamento do tabagismo. O atendimento pode ser realizado por meio de grupos de apoio terapêutico ao tabagista (GATT) ou de forma individual.
O tratamento segue o protocolo do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e começa com uma consulta individual para avaliação clínica. Nessa etapa, são analisados fatores como a motivação para deixar de fumar, o nível de dependência física da nicotina, a indicação ou contraindicação de apoio medicamentoso e a existência de comorbidades.
Em seguida, é iniciada a abordagem cognitivo-comportamental, realizada em quatro sessões, uma por semana. Os encontros trabalham habilidades comportamentais e psicossociais para auxiliar o paciente a parar de fumar.
Para aqueles que alcançam a abstinência, o acompanhamento passa a ser mensal, com foco na prevenção de recaídas e na manutenção do resultado. Uma mesma pessoa pode passar pelo tratamento mais de uma vez, até que alcance sua abstinência e consiga permanecer sem fumar.
Viana
Em Viana, todas as unidades de saúde estão aptas para o atendimento. Inicialmente, o paciente passa por uma triagem realizada pela equipe de saúde, que avalia a situação e define o tratamento e o acompanhamento mais adequados, incluindo retornos periódicos.
O tratamento é individualizado e considera, entre outros aspectos, o resultado do teste de Fagerström, utilizado para avaliar o grau de dependência da nicotina, além das informações obtidas durante a anamnese. A partir dessa avaliação, a conduta é definida de acordo com as necessidades de cada paciente.
Serra