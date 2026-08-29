Quer parar de fumar? Veja onde buscar tratamento gratuito na Grande Vitória

Quem deseja parar de fumar pode buscar tratamento gratuito nas unidades de saúde dos municípios da Grande Vitória. Os atendimentos incluem grupos de apoio, avaliação médica e, quando necessário, uso de medicamentos e acompanhamento de profissionais de diferentes áreas.





Os serviços ganham destaque com o Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado neste sábado (29). Criada em 1986, a data tem como objetivo conscientizar a população sobre os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).





O tabagismo é responsável pela morte de mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo anualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Desse total, mais de 1,6 milhão de mortes estão relacionadas ao fumo passivo, que ocorre quando pessoas que não fumam são expostas à fumaça do tabaco.