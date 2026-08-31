Você consome proteína do jeito certo? Descubra como escolher boas fontes e acertar na porção

As proteínas são formadas por aminoácidos, utilizados pelo organismo em diferentes funções. Por isso, não é apenas a quantidade consumida que deve ser considerada na hora de montar as refeições. “A qualidade proteica é avaliada principalmente pela proporção de aminoácidos presentes e pela digestibilidade. Fontes de alta qualidade fornecem aminoácidos importantes para o funcionamento do organismo, incluindo a construção e reparação de tecidos e a produção de enzimas e hormônios”, explica a Dra. Sylvia Ramuth.