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Casal está preso

Corpo de grávida esquartejada e queimada em Cachoeiro será levado a Vitória

Publicado em

16 out 2026 às 12:00
Juliana Paulo Pinto, grávida encontrada morta e queimada em Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim
Juliana Paulo Pinto, estava grávida de quatro meses e foi encontrada morta e queimada em Cachoeiro Crédito: Acervo familiar

O corpo de Juliana Paulo Pinto, de 29 anos, grávida de quatro meses, que foi esquartejado e queimado após ela ser morta em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, será levado para Vitória. Segundo a Polícia Científica, o material será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), na Capital, para exames de identificação. Ainda não há previsão de liberação para a família. Caso seja necessário realizar exame de DNA, o prazo estimado para a identificação é de até 30 dias.


O ex-companheiro de Juliana, Diego Marques Alves, de 31 anos, confessou o crime, segundo informações divulgadas pela polícia. Ele alegou conflitos judiciais e desentendimentos como motivação. Os dois estavam separados desde o início do ano, e a vítima tinha uma medida protetiva concedida em maio.


Diego e a atual companheira, Geovana Maria Vieira, de 24 anos, foram presos em flagrante por ocultação de cadáver. Segundo a investigação, Geovana é suspeita de ter ajudado a ocultar o corpo. A polícia apura o caso como suspeita de feminicídio e investiga a possível participação dela no crime.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Crime

Jovem é preso por ameaçar vítima com arma e fazê-la pensar em deixar cidade no ES

Publicado em 16/10/2026 às 12:21

Um jovem de 21 anos, morador de Iúna, foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (16), suspeito de perseguir e ameaçar um homem com uma arma de fogo em Ibitirama, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a vítima, de 26 anos, relatou que pensava em deixar o emprego e a cidade por medo das ameaças de morte.


De acordo com o delegado responsável pelo caso, William Cabral Junior, as condutas do investigado provocaram temor intenso e comprometeram a rotina da vítima. A investigação também apurou uma agressão contra o irmão dela.


A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Ibitirama. A corporação reforçou a importância de que vítimas e testemunhas comuniquem às autoridades situações de ameaça, perseguição e outros crimes.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Homem vai atrás da ex na delegacia e acaba preso na Serra

Publicado em 16/10/2026 às 09:47
Delegacia Regional da Serra, onde caso foi registrado
Delegacia Regional da Serra, onde caso foi registrado Ricardo Medeiros

Um homem de 26 anos foi preso após agredir a ex-companheira, de 19, e ir atrás dela na Delegacia Regional da Serra, na tarde de quinta-feira (15), em Parque Residencial Laranjeiras. A mulher procurou a unidade policial com o filho, de apenas um ano, para pedir socorro.


A reportagem da TV Gazeta apurou que a vítima entrou na delegacia aos gritos, dizendo que estava sendo perseguida pelo ex-companheiro e que havia sido agredida por ele. Ela foi encaminhada à Sala Maria, espaço destinado ao acolhimento de mulheres em situação de violência.


Em seguida, o homem também entrou na delegacia e confirmou que estava atrás da ex-companheira. Ele foi conduzido pelos policiais até uma cela.


A mulher relatou que foi agredida dentro de casa e sofreu lesões no ouvido e no rosto. Ainda conforme o relato, os dois estão separados há oito meses.


O homem foi autuado por lesão corporal contra a mulher e ameaça, com base na Lei Maria da Penha.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Temporal

Vendaval e chuva de granizo provocam estragos em Santa Leopoldina

Publicado em 15/10/2026 às 18:21
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Vendaval com chuva de granizo causa destelhamentos e queda de árvores Crédito: Redes Sociais 

Chuva forte, ventos intensos e granizo atingiram Santa Leopoldina, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (15). O temporal começou volta das 12h30 e durou cerca de duas horas e meia.


Em conversa com a reportagem, o prefeito Fernando Rocha informou que as comunidades de Tirol e Califórnia foram as mais afetadas. A tempestade provocou destelhamentos e queda de árvores, que interditaram estradas do município.

Equipes da Defesa Civil atuam na desobstrução das vias. 


Todas as cidades do Espírito Santo seguem sob alerta laranja para tempestades até o fim desta quinta-feira (15), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na sexta-feira (16), o aviso continua, mas com grau de risco menor, na classificação amarela.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Estradas

Carreta tomba e espalha mercadorias na ES 248 em Colatina

Publicado em 15/10/2026 às 16:08
Carreta tomba e derruba mercadorias na ES 248, em Colatina
Carreta tomba e derruba mercadorias na ES 248, em Colatina Leitor A Gazeta

Uma carreta tombou e espalhou mercadorias na ES 248, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (15). Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o motorista não se feriu, e o trânsito passou a funcionar no sistema de pare e siga.


Oveículo seguia no sentido Linhares e transportava produtos como farinha, óleo, leite e papel higiênico. A carreta já foi removida da pista, e trabalhadores atuam na limpeza do local.


A reportagem procurou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para obter mais informações, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em chamas

Caminhonete pega fogo na ES 010 na Serra

Publicado em 15/10/2026 às 15:30

Uma caminhonete Chevrolet S10 está pegando fogo na ES 010, próximo ao bairro Morada de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quinta-feira (15). Imagens mostram o veículo quase totalmente tomado pelas chamas, ocupando as duas faixas de um dos sentidos da rodovia.


O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e que a ocorrência está em andamento.

Incêndio em carro na rodovia ES 010
Incêndio em carro na rodovia ES 010 Leitor | A Gazeta
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Goiabeiras

Acidentes complicam o trânsito na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória

Publicado em 15/10/2026 às 12:42

Dois acidentes registrados no final da manhã desta quinta-feira (15) na Avenida Fernando Ferrari, próximo à Universidade Federal do Espírito Santo, impactam o trânsito em Vitória.


Uma das ocorrências envolveu um motociclista, no sentido Centro. Na outra, um caminhão carregado de terra tombou no sentido Serra. O motorista, de 60 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue).


A carga ficou espalhada na pista, o que levou à interdição de duas faixas até a conclusão da limpeza e contribuiu para a retenção de veículos na região. Por volta das 15h30, a Guarda Municipal informou que o caminhão ocupa uma das faixas, mas as outras duas foram liberadas.


Segundo o repórter André Afonso, da TV Gazeta, o motorista de outro caminhão relatou à Guarda Municipal que um carro teria fechado o veículo carregado de terra. Para desviar, o motorista desse caminhão, que ficou gravemente ferido, teria seguido pela direita, atingido o caminhão da testemunha e tombado em seguida.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Tráfico de drogas

Passageira que trazia haxixe do RJ para Vila Velha é presa em ônibus

Publicado em 15/10/2026 às 12:29
Passageira que trazia haxixe do RJ para Vila Velha é presa em ônibus
Droga e celulares apreendidos com passageira Divulgação | PRF
Uma passageira foi presa na manhã desta quinta-feira (15) ao ser flagrada com 2,06 kg de haxixe dentro de um ônibus que vinha do Rio de Janeiro rumo a Vitória. A abordagem aconteceu por volta das 5h10, durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF).

A droga estava escondida na mochila da mulher e foi localizada durante a vistoria das bagagens, feita com o auxílio de cães farejadores das duas corporações. Aos policiais, a mulher confessou que o destino do material era o município de Vila Velha, na Grande Vitória, e que receberia R$ 1 mil pelo transporte

A passageira e o material apreendido foram levados para a sede da Polícia Federal, onde a ocorrência foi registrada. A identidade e a idade da mulher não foram divulgadas.
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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Congestionamento intenso é registrado na Terceira Ponte sentido Vila Velha

Publicado em 15/10/2026 às 11:56
Trânsito no sentido Vila Velha
Trânsito no sentido Vila Velha Ceturb-ES

Um congestionamento na Terceira Ponte, sentido Vila Velha, foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (15). Imagens enviadas por leitores e visualizadas por câmeras da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) registraram a longa fila de veículos.

O trânsito foi registrado por pessoas que passavam pela Terceira Ponte
Leitor A Gazeta

Segundo a Ceturb-ES, o congestionamento foi provocado por um acidente com duas vítimas e pela pane de um veículo na Linha Verde.

Por volta das 11h30 foram registrados obras no local
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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101, em Linhares

Publicado em 15/10/2026 às 11:20
Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), na altura do km 146 da rodovia
Duas faixas precisaram ser interditadas para o trabalho das equipes de socorro no local Leitor | A Gazeta

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo uma carreta no km 146,7 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (15). Segundo a Ecovias Capixaba, o caminhoneiro não ficou ferido. 


Por volta das 9h35, duas faixas da rodovia precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência. Uma ambulância, um guincho e um veículo de inspeção foram acionados.


Em nota, a Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará por exame de necropsia antes de ser liberado aos familiares.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Crime

Duas mulheres são presas por furtos de celulares em ônibus na Grande Vitória

Publicado em 15/10/2026 às 11:18
Viatura da Polícia Civil Carlos Alberto Silva

Duas mulheres, de 25 e 39 anos, foram presas suspeitas de envolvimento em furtos de celulares nos transportes coletivos da Grande Vitória.


Segundo a Polícia Civil, elas integram um grupo criminoso suspeito de realizar transferências bancárias das contas das vítimas após furtarem os aparelhos. Durante a ação, foram apreendidos 11 celulares e cartões GVBus.


Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão domiciliar. 


Mais detalhes das prisões serão informados durante coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (15).

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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