Animal mais rápido do mundo: conheça o falcão-peregrino, ave que atinge velocidades impressionantes

Durante uma caçada, o falcão-peregrino pode observar o ambiente a partir de um ponto elevado ou voar em grandes alturas até identificar uma oportunidade. Depois de localizar a presa, inicia um mergulho veloz e preciso. O ataque pode terminar com a captura direta ou com um forte golpe usando os pés, capaz de atordoar ou matar a presa. Apesar de o mergulho ser sua estratégia mais conhecida, essa não é a única técnica utilizada. A espécie também pode perseguir aves horizontalmente e selecionar indivíduos em meio a grandes bandos.