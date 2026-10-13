Taxas do Tesouro Direto oscilam com pesquisas eleitorais

Segundo o sócio e diretor de investimentos na Valor Investimentos, Elidio Almeida, a incerteza política influencia diretamente a remuneração exigida pelos investidores para financiar o governo. Quanto maior a distância entre os cenários econômicos possíveis, maior tende a ser o prêmio de risco cobrado pelo mercado, observou.





“O mercado sempre cobra um prêmio pela incerteza. Quando não está claro quem vai governar o país, os investidores precisam considerar cenários muito diferentes para as contas públicas, a inflação e os juros. Quanto mais distantes esses cenários estão um do outro, maior a remuneração que o investidor exige para emprestar dinheiro ao governo, e por isso as taxas dos títulos públicos sobem em períodos de indefinição eleitoral”, afirma.





O efeito tende a ser mais intenso nos títulos de prazo longo, que atravessam boa parte do próximo mandato presidencial. Nesses casos, as taxas refletem não apenas as expectativas para a Selic, mas também a percepção de risco fiscal, a trajetória da dívida pública e as perspectivas para a inflação.





Almeida explica que uma das principais referências para o mercado é a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2031, que influencia as taxas dos títulos prefixados e a parcela de juros dos papéis atrelados ao IPCA.





Ao longo de 2026, essa taxa oscilou entre 13,5% e 14,7% ao ano. Segundo o especialista, após o primeiro turno das eleições, houve uma queda expressiva: em poucos pregões, o indicador passou da faixa de 14% para cerca de 12,5%.





Na avaliação de Almeida, o movimento refletiu principalmente a mudança na percepção de risco fiscal dos investidores. A possibilidade de uma política econômica com maior controle de gastos e uma trajetória mais previsível para a dívida pública contribuiu para reduzir o prêmio exigido pelo mercado.





“As expectativas de inflação e a trajetória da Selic explicam o nível e a tendência das taxas, mas não um salto dessa magnitude. A expectativa de inflação se ajusta gradualmente, enquanto um evento eleitoral muda o cenário de uma só vez, mas os dois fatores estão conectados, um quadro fiscal mais crível ajuda a ancorar a inflação de longo prazo e abre espaço para o Banco Central reduzir os juros com mais segurança”, comenta.



