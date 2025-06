Pet

4 características do gato da raça siberiano

Esse felino conquista pelo charme selvagem e pela personalidade carinhosa

Publicado em 2 de junho de 2025 às 08:04

O gato siberiano tem características que o tornam popular em diversos países Crédito: Imagem: evrymmnt | Shutterstock

Com raízes profundas nas florestas frias da Rússia, o gato siberiano é um dos felinos mais antigos e admirados do mundo. Essa raça natural se desenvolveu ao longo dos séculos de forma independente, moldada por um ambiente de temperaturas extremas, o que resultou em um animal robusto, inteligente e extremamente adaptável. >

De acordo com a TICA ( The International Cat Association ), o siberiano é um gato de aparência poderosa, com pelagem abundante e personalidade gentil, características que o tornaram popular em diversos países, especialmente entre famílias que buscam um animal afetuoso. >

A seguir, conheça algumas características do gato da raça siberiano! >

1. Aparência física

O siberiano é um gato de porte médio a grande, com musculatura forte e corpo compacto, desenvolvido para resistir às baixas temperaturas da Sibéria. As suas pernas traseiras são ligeiramente mais longas do que as dianteiras, o que lhe confere agilidade. >

A cabeça tem contornos arredondados, bochechas discretas e um focinho curto. Os olhos , por sua vez, são grandes e quase redondos. As orelhas são médias, arredondadas e inclinadas para frente, frequentemente com tufos de pelos nas pontas — um traço muito apreciado. >

Mas é a pelagem tripla que mais chama a atenção. Segundo a TICA, o siberiano possui um pelo de comprimento moderado a longo, composto por uma camada externa mais espessa, um subpelo denso e um revestimento intermediário que ajuda a manter o calor. Nos meses frios, fica ainda mais espesso e cheio, com destaque para o colar de pelos ao redor do pescoço (a chamada “juba”). No verão, essa pelagem pode cair, tornando-se visivelmente mais leve. >

2. Temperamento e personalidade

Apesar de sua aparência selvagem, o siberiano é extremamente afetuoso e sociável. De acordo com a TICA, seu temperamento deve ser sempre “não desafiador” — ou seja, é um gato que pode demonstrar medo ou desconforto, mas sem sinais de agressividade. É um companheiro leal, que gosta de estar por perto do tutor, seguir pela casa, participar da rotina familiar e até vocalizar suavemente para interagir. >

Inteligente e observador, o siberiano aprende rápido e adora explorar novos ambientes. Ele costuma se adaptar bem a casas com outros gatos, cães e até crianças, graças à sua natureza calma e tolerante. Sua curiosidade é marcante, e ele não se intimida facilmente com mudanças ou ruídos, sendo considerado um gato de temperamento muito equilibrado. >

O gato siberiano precisa de uma alimentação rica em proteínas de qualidade para manter sua energia e estrutura física Crédito: Imagem: fantom_rd | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser uma raça musculosa, o siberiano precisa de uma alimentação rica em proteínas de qualidade, com níveis adequados de gordura e nutrientes para manter sua energia e estrutura física. É essencial ajustar a dieta conforme a idade, o nível de atividade e a estação do ano — já que, no inverno, ele pode demandar mais calorias devido à densidade de sua pelagem. >

Trata-se, no geral, de um gato saudável e resistente, com poucos problemas genéticos conhecidos. No entanto, por ser uma raça de crescimento lento — o siberiano pode levar até cinco anos para atingir a maturidade física completa —, o acompanhamento veterinário regular é indispensável. >

Além disso, é importante escovar a pelagem com frequência, especialmente nas épocas de muda, para evitar nós e acúmulo de pelos soltos que podem causar bolas de pelo no trato digestivo. >

4. Educação e socialização

O siberiano é um gato que responde muito bem ao aprendizado. Desde filhote, ele demonstra interesse por brinquedos interativos, enriquecimento ambiental e atividades que desafiem sua inteligência. Por isso, é importante que o tutor incentive a socialização com humanos e outros animais desde os primeiros meses de vida, criando um ambiente seguro e estimulante. >

Essa raça tende a aceitar bem novos membros da família, tanto humanos quanto animais, e se adapta a diferentes estilos de vida — seja em apartamentos, seja em casas com quintal, desde que tenha espaço e estímulos suficientes. Gosta de escalar, explorar e observar o ambiente, por isso prateleiras, arranhadores e brinquedos elevados são bem-vindos. >